В Белгороде решили отменить ночные рождественские богослужения

В городах Белгород и Шебекино, а также во всей 20-километровой приграничной зоне Белгородской области не будут проводиться ночные рождественские богослужения. Об этом в проповеди рассказал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн (видеозапись размещена на YouTube-канале митрополии «Православное Приосколье»).

«<…> к сожалению, в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском районе, 20-километровой приграничной зоне не будут совершаться ночные богослужения из-за опасности, которая всех [нас] подстерегает», — заявил правящий архиерей.

«Но мы будем <…> в рождественскую ночь молиться обо всех белгородцах, которые находятся в больницах», — подчеркнул митрополит Иоанн, напомнив о погибших в результате ракетного удара 30 декабря.

При этом владыка напомнил, что Сочельник — это время, когда необходимо проделать «духовный путь к Вифлеемской пещере», но это внутренний путь, не имеющий «каких-то внешних атрибутов». «Благодарите Бога, что у нас есть такая возможность, сохраняя традиции, помолиться в рождественскую ночь», — добавил он.

Upd. (18.57): Белгородская область после начала специальной военной операции на Украине регулярно подвергается обстрелам. По подсчетам местного издания «Фонарь», с начала вооруженного противостояния погибли 96 жителей области. Сегодня губернатор Вячеслав Гладков предложил желающим эвакуироваться в расположенные на северо-востоке региона города Старый Оскол и Губкин.

В результате обстрела Белгорода 30 декабря погибли 25 человек, в том числе пять детей, еще более 100 были ранены. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся «терактом». Соболезнования выразил Раис РТ Рустам Минниханов. При обстреле 2 января погиб один горожанин, при обстреле в ночь на 5 января пострадали двое жителей Белгорода.