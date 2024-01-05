Власти Белгорода предупредили об угрозе ракетной опасности

В Белгороде сработала сирена ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале предупреждает городская администрация.

«Просим всех покинуть открытые участки улицы, выйти из своих автомобилей и вернуться в свои дома», — сказано в сообщении мэрии.

Уже находящимся в домах горожанам рекомендовано не подходить к окнам, а при получении сигнала «ракетная опасность» — «спуститься в укрытия».

Upd. (22.20): Белгородская область после начала специальной военной операции на Украине регулярно подвергается обстрелам. По подсчетам местного издания «Фонарь», с начала вооруженного противостояния погибли 96 жителей области. Сегодня губернатор Вячеслав Гладков предложил желающим эвакуироваться в расположенные на северо-востоке региона города Старый Оскол и Губкин.

В результате обстрела Белгорода 30 декабря погибли 25 человек, в том числе пять детей, еще более 100 были ранены. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся «терактом». Соболезнования выразил Раис РТ Рустам Минниханов. При обстреле 2 января погиб один горожанин, при обстреле в ночь на 5 января пострадали двое жителей Белгорода.