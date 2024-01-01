«У самого всё кипит»: Путин назвал терактом обстрел Белгорода 30 декабря

Удар, нанесенный украинскими войсками 30 декабря по гражданской инфраструктуре и населению Белгорода, представляет собой настоящий теракт. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время посещения военного госпиталя имени Вишневского (трансляция была организована в Telegram-канале пресс-службы Кремля).

«Конечно, это теракт. Должны ли мы отвечать так? Конечно, мы можем. Можем ударить по площадям в Киеве и любом другом городе. Денис, там дети гуляют, мамочки с колясками. Я понимаю, и у меня самого все кипит», — обратился глава государства к одному из участников специальной военной операции, лежащему в госпитале.

Глава государства также задал военному риторический вопрос, следует ли России зеркально отвечать на подобные действия ВСУ. Тот согласился, что удары можно наносить лишь по личному составу противника, но не по мирному населению.

«Мы так и делаем. Вы обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены», — поделился своим видением ситуации Путин.

По словам российского лидера, ответные удары по военной технике и украинской армии обязательно будет продолжаться.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ погибли 24 человека, среди которых были и дети.