Желающим уехать из Белгорода предложили эвакуироваться на север области

Последствия обстрела Белгорода в ночь на 5 января

Фото: t.me/vvgladkov/

Желающие уехать из Белгорода из-за обстрелов с украинской стороны могут эвакуироваться в расположенные на северо-востоке области города Старый Оскол и Губкин. Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель региона Вячеслав Гладков.

«Вижу несколько обращений в социальных сетях, где пишут: „Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место“. Конечно, поможем! Уже несколько семей перевезли. Всё, что от нас зависит, мы делаем», — заверил губернатор.

При этом чиновник добавил, что областные власти всегда действовали подобным образом, в том числе и в прошлом году, когда частым обстрелам подвергался приграничный Шебекинский городской округ.

«Нужно сообщить о том, что вы готовы выехать. Уже сегодня мы готовы вас перевезти в Старый Оскол и Губкин, где вы будете находиться в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах. Вы будете находиться там столько времени, сколько это будет необходимо», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, если в пунктах временного размещения на территории Белгородской области не хватит мест, руководство региона будет обращаться к властям других субъектов Федерации. Некоторые главы субъектов уже предложили свою помощь, уточнил он.

Белгородская область после начала специальной военной операции на Украине регулярно подвергается обстрелам. По подсчетам местного издания «Фонарь», с начала вооруженного противостояния погибли 96 жителей области.

В результате обстрела Белгорода 30 декабря погибли 25 человек, в том числе пять детей, еще более 100 были ранены. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся «терактом». Соболезнования выразил Раис РТ Рустам Минниханов. При обстреле 2 января погиб один горожанин, при обстреле в ночь на 5 января пострадали двое жителей Белгорода.