В Бельгии ввели карантин для заболевших оспой обезьян

В Бельгии введен обязательный 21-дневный карантин для заболевших оспой обезьян. Об этом заявил министр здравоохранения королевства Франк Ванденбрук, сообщает газета Het Laatste Nieuws.

По словам чиновника, зараженные вирусом оспы обезьян должны находиться в изоляции «до тех пор, пока пустулы не заживут».

При этом контактировавшие с заболевшими не обязаны самоизолироваться, но от них требуется наблюдать за своим состоянием в течение трех недель. Инкубационный период оспы обезьян составляет от пяти до 21 дня.

К данному моменту в Бельгии выявлены уже четыре случая заражения оспой обезьян. Очередным заболевшим оказался мужчина из провинции Льеж, передает RTBF.

Ранее Всемирная организация здравоохранения рассказала о 92 подтвержденных случаях оспы обезьян и 28 предполагаемых, которые выявлены в 12 странах, не являющихся эндемичными по этой инфекции.

До этого «Татар-информ» сообщал, что Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян в РФ. На этом фоне в России могут создать новую вакцину против оспы.