ВОЗ заявила о 92 подтвержденных случаях оспы обезьян и 28 предполагаемых

Всемирная организация здравоохранения располагает информацией о 92 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян и 28 предполагаемых, которые выявлены в 12 странах, не являющихся эндемичными по этой инфекции. Об этом сообщается на сайте организации.

«К 13.00 (14.00 по Москве) 21 мая в ВОЗ поступили сообщения из 12 не являющихся эндемичными государств, расположенных в трех регионах ВОЗ, о 92 лабораторно подтвержденных случаях оспы обезьян и 28 подозрительных случаях, в отношении проводится расследование», — сказано в заявлении.

Связь между заражениями и поездками инфицированных в страны, где оспа обезьян является эндемической болезнью, не установлена. Это, по оценке ВОЗ, представляет собой «в высшей степени необычное событие».

При этом исследование генома из взятого в Португалии биологического образца указало на тесную связь со случаями заражения 2018 и 2019 годов, когда заболевание было завезено из Нигерии в Великобританию, Израиль и Сингапур.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян в РФ. На этом фоне в России могут создать новую вакцину против оспы.