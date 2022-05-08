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Здоровье
8 мая 2022  22:24

Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян в Россию

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В настоящее время риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низкий. В стране принимаются все необходимые меры для предотвращения попадания болезни на территорию РФ, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее случай заражения был выявлен на территории Великобритании.

«Риск завоза инфекции в Российскую Федерацию был и остается крайне низким. Предпринимаются все необходимые меры для предотвращения завоза этого заболевания на территорию нашей страны», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что оспа обезьян — это довольно редкое заболевание, которое передается от животного к человеку. Его симптомы схожи с натуральной оспой, однако менее серьезны. Тем не менее в некоторых случаях возможно тяжелое течение болезни. Количество летальных случаев составляет 1–10%.

#Роспотребнадзор #инфекция
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