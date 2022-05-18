В России может появиться новая вакцина против оспы

Центр «Вектор» планирует зарегистрировать новую вакцину против оспы «Ортопоксвак». Соответствующая заявка уже поступила в Минздрав России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“ Роспотребнадзора направил в Министерство здравоохранения РФ заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что препарат создан на основе живого, но ослабленного вируса осповакцины и иных ортопоксвирусных инфекций. Несмотря на то что в 1979 Всемирная организация здравоохранения объявила о победе над оспой, ее угроза сохраняется из-за рисков высвобождения вируса в зонах таяния вечной мерзлоты. Кроме того, в некоторых африканских странах сейчас наблюдаются вспышки оспы обезьян. Случаи заражения уже выявлены за пределами Африки — в Великобритании, Израиле, Сингапуре, США.

«Наряду с этим сохраняются риски межвидового перехода и появления в человеческой популяции новых, ранее непатогенных для человека ортопоксвирусов», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Напомним, что центр «Вектор» также является разработчиком антиковидной вакцины «ЭпиВакКорона».