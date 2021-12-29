В Беларуси выявлены 4 первых случая заражения «омикроном»

В Беларуси впервые подтвердились случаи заражения омикрон-штаммом Covid-19. Об этом со ссылкой на Минздрав республики сообщает РИА Новости.

«Сегодня из всех взятых у пациентов тестов специалисты у четырех человек выявили новый вариант коронавируса — „омикрон“. Это первые подтвержденные случаи заражения новым вариантом коронавируса в Республике Беларусь», — говорится сообщении пресс-службы белорусского Минздрава.

Отмечается, что у всех заболевших болезнь протекает в легкой форме.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый вариант «вызывающим беспокойство». Ранее ВОЗ сообщала, что штамм уже выявлен в 106 странах мира.