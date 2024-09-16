В бавлинском селе собрали более 100 мешков картофеля для отправки на СВО

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

В этом году жители села Исергапово Бавлинского района РТ собирают гушр-садаку для отправки солдатам, участвующим в специальной военной операции. Кто-то сам отвез овощи на сборный пункт, а у тех, у кого такой возможности не было, помощь забирали из дома. Работу организовали местный Совет, Дом культуры, сельская библиотека, школа и детский сад.

При сборе овощей (в основном это был картофель) помогали школьники старших классов.

«Какое бы мероприятие мы ни организовывали, жители нашего села всегда активны. Особенно не остаются в стороне от сбора гуманитарной помощи, — сказала художественный руководитель ДК Разифа Хакимова. — С самого начала СВО сельчане стараются помочь. В этом году решили собрать и гушр-садаку для наших бойцов. Вот сегодня с утра мы собираем картофель, лук, морковь и столовую свеклу».

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

«Пусть все наши пожертвования и садака будут приняты, — заметил имам-хатыб села Исергапово Камиль хазрат Шамсуаров. — Мы каждый день поднимаем руки на молитву, желая, чтобы в стране установился мир. Пусть наши военные, дети, наши внуки вернутся живыми и здоровыми».

С такими пожеланиями Камиль хазрат отправил от имени своей семьи несколько мешков картофеля. По словам организаторов сбора, сегодня они собрали более ста мешков.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

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Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной