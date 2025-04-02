В бавлинском детском саду «Рябинка» шьют одежду для бойцов СВО

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

С начала специальной военной операции в Бавлинском районе Татарстана всё больше жителей стремятся помочь военнослужащим. Не остался в стороне и коллектив детского сада «Рябинка» – здесь наладили пошив нижнего белья и наволочек для солдат.

«Я, как и все сотрудники нашего сада, хотела помочь нашим бойцам и вот начала шить. В каждую вещь вкладываю частичку своего тепла, чтобы наши бойцы почувствовали тепло родного дома. Им там, на передовой, это особенно необходимо. Надеемся, что специальная военная операция в скором времени завершится и наши мужчины вернутся в свои родные семьи живыми и здоровыми», – заметила кастелянша Гульнара Шафикова.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Вместе с ней в этой работе участвуют машинист по стирке белья Луиза Вазетдинова и заведующая административно-хозяйственной частью Сария Гараева. Совсем недавно они начали изготавливать наволочки и нижнее белье для солдат, но уже более 50 трусов и 10 наволочек отправили в добровольческий штаб. Ткани для пошива детский сад получает из волонтерского пункта, а также собирает материалы своими силами.

«У одной из наших сотрудниц супруг на СВО, а у второй сын, поэтому мы стараемся помогать всем нашим коллективом, – рассказала заведующая детским садом «Рябинка» Ильмира Галиуллина. – Для бойцов изготавливали специальные розжиги, собирали финансовую помощь. К примеру, наши воспитанники рисуют рисунки, мы их отправляем солдатам и в ответ получаем видеоотзывы от бойцов. Также коллектив нашего детского сада получил благодарственное письмо с фронта».

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Коллектив «Рябинки» убежден, что любая поддержка важна. «Наша помощь – это тепло из дома, привет из дома. Любая такая наша помощь поддерживает боевой дух наших солдат. Дети, получив отзывы от военнослужащих, понимают, что их рисунки также важны для ребят, и они рады, что вносят свой маленький вклад в общее дело», – отметила старший воспитатель Гульсум Фазлыева.

Сейчас в детском саду готовят новую партию шефской помощи.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее, 3 марта этого года, Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной