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Ру Тат
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Здоровье
26 января 2022  13:31

В Австралии призвали разрешить детям от 12 лет вакцинироваться без согласия родителей

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Австралийские специалисты считают, что детям в возрасте 12 лет и старше должно быть разрешено проходить вакцинацию от коронавируса по своему усмотрению, без согласия вззрослых. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

На сегодняшний день в Австралии, как и в ряде других стран, детей и подростков прививают только с письменного согласия одного из родителей или законного представителя.

Эксперты призывают разработать более четкие и действенные национальные рекомендации по этому вопросу.

Ранее Австралия начала прививочную кампанию от коронавируса для детей в возрасте 5-11 лет вакциной Pfizer. 

Кроме того 92% взрослых жителей страны сегодня уже полностью вакцинированы.

В России также в скором времени начнется прививочная кампания для детей от 12 лет.

Вакцина для несовершеннолетних была зарегистрирована Минздравом 24 ноября 2021 года. Недавно она поступила в гражданский оборот. 

Уже на следующей неделе начнут делать первые прививки. Детей и подростков в возрасте от 12 до 15 лет будут вакцинировать только с письменного согласия родителей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстан пришла первая партия вакцины против коронавируса для подростков «Спутник М».

 

 

#коронавирус #австралия #вакцинация детей
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