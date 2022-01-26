В Австралии призвали разрешить детям от 12 лет вакцинироваться без согласия родителей

Австралийские специалисты считают, что детям в возрасте 12 лет и старше должно быть разрешено проходить вакцинацию от коронавируса по своему усмотрению, без согласия вззрослых. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

На сегодняшний день в Австралии, как и в ряде других стран, детей и подростков прививают только с письменного согласия одного из родителей или законного представителя.

Эксперты призывают разработать более четкие и действенные национальные рекомендации по этому вопросу.

Ранее Австралия начала прививочную кампанию от коронавируса для детей в возрасте 5-11 лет вакциной Pfizer.

Кроме того 92% взрослых жителей страны сегодня уже полностью вакцинированы.

В России также в скором времени начнется прививочная кампания для детей от 12 лет.

Вакцина для несовершеннолетних была зарегистрирована Минздравом 24 ноября 2021 года. Недавно она поступила в гражданский оборот.

Уже на следующей неделе начнут делать первые прививки. Детей и подростков в возрасте от 12 до 15 лет будут вакцинировать только с письменного согласия родителей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстан пришла первая партия вакцины против коронавируса для подростков «Спутник М».