В Австралии начали прививать от коронавируса детей от 5 до 11 лет

Австралия начала прививочную кампанию от коронавируса для детей в возрасте 5-11 лет вакциной Pfizer. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы.

Перед началом нового учебного года планируется использовать 3 млн доз вакцины для детей. Глава Минздрава страны отметил, что детей будут прививать двумя дозами с промежутком в восемь недель.

На сегодня 92% взрослых жителей Австралии уже полностью вакцинированы.

В России также в скором времени начнется прививочная кампания для детей от 12 лет.

Вакцина для несовершеннолетних была зарегистрирована Минздравом 24 ноября. В конце декабря она может поступить в гражданский оборот.