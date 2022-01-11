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Ру Тат
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Здоровье
11 января 2022  11:53

В Австралии начали прививать от коронавируса детей от 5 до 11 лет

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Австралия начала прививочную кампанию от коронавируса для детей в возрасте 5-11 лет вакциной Pfizer. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы.

Перед началом нового учебного года планируется использовать 3 млн доз вакцины для детей. Глава Минздрава страны отметил, что детей будут прививать двумя дозами с промежутком в восемь недель.

На сегодня 92% взрослых жителей Австралии уже полностью вакцинированы.

В России также в скором времени начнется прививочная кампания для детей от 12 лет.

Вакцина для несовершеннолетних была зарегистрирована Минздравом 24 ноября. В конце декабря она может поступить в гражданский оборот.

 

#коронавирус #вакцинация детей #австралия
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