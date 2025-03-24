В Арском районе средства от фестиваля «Мелодия Победы» направят в зону СВО

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

В Арском районе проходят отборочные туры военно-патриотического фестиваля-конкурса «Мелодия Победы», посвященного Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Эти мероприятия организуют в каждом селе в поддержку участников спецоперации, а средства, собранные с продажи билетов, направляются на помощь бойцам.

Фестиваль ставит перед собой важную задачу – воспитывать молодое поколение в духе патриотизма, увековечивать память о героических подвигах защитников Родины и передавать эти ценности молодежи.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

Один из отборочных туров состоялся в селе Нижние Аты, где на сцене выступили самодеятельные артисты из Нижних Атов, Средней Серды, Наласы и Средних Верезей. В конкурсе приняли участие люди всех возрастов: от детей до представителей старшего поколения.

Самыми юными конкурсантами стали десятилетние Замир Ихсанов, Азалия Яруллина, Адель Мухутдинов и Самир Галиев, а среди старших участников отметились Наиля Хасанова (67 лет), Рамзия Рахимова (65 лет), Ильдар Сагдиев (62 года) и Гульзия Фаттахова (55 лет). Участники представили зрителям песни, танцы, художественное слово, а также театральные постановки.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

Самодеятельные артисты из Нижних Атов показали отрывок из пьесы Мирсая Амира «Тормыш җыры», раскрывающей тяжелую жизнь в тылу во время Великой Отечественной войны. Коллектив из Средней Серды выступил с фрагментом спектакля Данила Салихова «Язмыш», повествующего о судьбах воинов-интернационалистов, горе матерей, потерявших сыновей, настоящей мужской дружбе и любви к Родине.

Эти истории напоминали зрителям о том, как велика цена мира, как трагичны бывают судьбы людей и сколь важна память о прошлом. Театральный коллектив «Наз» из Наласы представил драматическую постановку «Аларсыз кыен бит» по произведению Зили Габдрахмановой.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

В центре сюжета – семья, в которой глава семьи находится в зоне боевых действий, а его супруга тяжело больна. Герои сталкиваются с серьезными испытаниями, но им помогает поддержка соседей и друзей, что подчеркивает главную мысль постановки – только вместе можно преодолеть любые трудности.

Выступления участников были пронизаны патриотизмом. «Танец вдов», стихотворения «Бабаемның медальләре», «Җиңеп кайт» трогали до глубины души, соединяя прошлое с настоящим. Песни «Син кайтмадың», «Илкәем», «Кайту» звучали особенно актуально, напоминая о судьбах людей, чьи семьи столкнулись с потерями.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

Финальным аккордом мероприятия стала легендарная песня «День Победы» в исполнении Дилюса Саляхова, вселившая в сердца зрителей веру в будущее и надежду на мир.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой