В Арске развернули мобильный пункт отбора на военную службу

Фото предоставлено Гульнур Миннебаевой

28 сентября у жителей Арского района была возможность узнать подробнее о военной службе по контракту. На центральном стадионе города развернули мобильный пункт отбора на военную службу.

В палатке все желающие могли подойти и задать интересующие вопросы по данному направлению, подать заявление и узнать о льготах. Была представлена наглядная агитация, проводилось собеседование. Возраст участников от 18 до 55 лет, при условии, что кандидат годен по состоянию здоровья.

Фото предоставлено Гульнур Миннебаевой

«Все желающие, которые хотят узнать о службе по контракту, что такое военная служба, приходят сюда и спрашивают. Мы рассказываем, знакомим с условиями службы. Желающие могут заключить контракт на один год. Можно поехать в любую воинскую часть Российской Федерации. Сумма пока единовременно до двух миллионов в Татарстане. Контракт могут заключить как мужчины, так и женщины», — сказал инструктор отбора на военную службу по контракту в Казани Алексей Степанов.

Здесь же представлен макет автомата. Любой желающий может подойти, посмотреть, потрогать, а также попробовать себя в сборке и разборке автомата.

Как сказал Алексей Степанов, мобильный пункт отбора на военную службу по контракту ездит по районам. Сегодня Арск выбрали потому, что здесь проходит спортивно-развлекательная игра для молодежи «Арча-уен», который направлен на воспитание чувств патриотизма, любви к родине и к окружающей среде. Среди этапов соревнования есть такие как армейская и туристическая полоса препятствий, стрельба, ориентирование.

Фото предоставлено Гульнур Миннебаевой

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру