В апреле татарстанцев ждет короткая рабочая неделя

Последняя рабочая неделя апреля продлится четыре дня, с 27 по 30 апреля. Это следует из производственного календаря Татарстана на 2026 год.

При этом пятница, 1 мая, будет выходным праздничным днем. Поэтому в четверг, 30 апреля, продолжительность рабочего дня сократится на один час.

После короткой рабочей недели россиян будут ждать длинные выходные – они продлятся с 1 по 3 мая. Всего в мае жителей РФ ждут 12 дней отдыха, а жителей РТ – 13 (в связи с празднованием Курбан-байрама).

В общей сложности в 2026 году жители Татарстана при пятидневной рабочей неделе будут отдыхать 121 день.