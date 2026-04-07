Общество 7 апреля 2026 08:20

Майские праздники подарят россиянам 12 выходных дней

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В мае россиян ждут 19 рабочих дней и 12 выходных. Об этом сообщает «ТАСС».

Дополнительные выходные сформировались за счет майских праздников – Праздника Весны и Труда и Дня Победы. В связи с этим нерабочими будут дни с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая.

8 мая станет сокращенным рабочим днем – продолжительность рабочего времени уменьшится на один час.

Среди оставшихся месяцев 2026 года май станет самым коротким по числу рабочих дней.

При этом январь 2026 года оказался самым «нерабочим» месяцем за последние пять лет: более половины дней пришлись на выходные и праздники. Для сравнения, в январе 2023, 2024 и 2025 годов было по 17 рабочих и 14 нерабочих дней, в 2022 году – 16 рабочих и 15 выходных, и только в 2021 году соотношение было таким же, как в январе 2026 года – 15 рабочих и 16 выходных и праздничных дней.

#майские праздники #выходные и праздничные дни
"Мы пережили горе": в Нижнекамске продолжаются поиски 5 человек после пожара на НКНХ

6 апреля 2026
Вместо Фарида Мухаметшина депутатом Госсовета РТ стал Лутфулла Шафигуллин

Вместо Фарида Мухаметшина депутатом Госсовета РТ стал Лутфулла Шафигуллин

6 апреля 2026
Новости партнеров