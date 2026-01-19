Минниханов определил даты празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты проведения мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам. Руководитель республики подписал соответствующий указ.

В тексте документа сказано, что «в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями» начало празднования Ураза-байрама придется на 20 марта. В свою очередь Курбан-байрам верующие мусульмане начнут отмечать 27 мая.

Оба праздника придутся на будние дни, которые в соответствии с республиканским законодательством будут нерабочими.

Ранее даты празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама определило Духовное управление мусульман РТ. Священный месяц Рамадан начнется 19 февраля и завершится 20 марта.