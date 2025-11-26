Самая короткая рабочая неделя в Татарстане в 2026 году продлится 3 дня

Фото: © «Татар-информ»

У жителей Татарстана в 2026 году самая короткая рабочая неделя будет со 2 по 8 ноября. На нее выпадет всего лишь три рабочих дня, причем два из них будут короткими.

Понедельник, 2 ноября, будет обычным рабочим днем. 3 ноября у татарстанцев будет сокращенный рабочий день, поскольку он предшествует праздничному – Дню народного единства, которые отмечается 4 ноября.

Четверг, 5 ноября, также будет коротким днем, поскольку он также предшествует праздничному – Дню Конституции РТ, отмечаемому 6 ноября. 7 и 8 ноября выпадут на субботу и воскресенье.

Также трехдневная рабочая неделя у татарстанцев будет в конце декабря – с 28 по 30 декабря, но в данном случае коротких рабочих дней не будет, поскольку 31 декабря не считается праздничным днем.