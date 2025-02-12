В Альметьевском районе более 450 ветеранов получат юбилейную медаль ко Дню Победы
К 9 мая более 450 жителей Альметьевского района получат юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, на сегодняшний день уже завершены работы по формированию списка жителей, которым будет вручена эта почетная награда.
В Альметьевске проживают четыре участника Великой Отечественной войны, два бывших узника концлагерей, один блокадник, 52 вдовы участников войны, 331 труженик тыла и 68 граждан, имеющих одновременно две категории: труженик тыла и вдова участника войны.
Юбилейная медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» была учреждена указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 2 сентября 2024 года.
По статусу медаль носится на левой стороне груди и располагается после медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что четыре участника Великой Отечественной станут почетными гражданами Альметьевского района.
Фото: пресс-служба Альметьевского района.