Четыре участника Великой Отечественной станут почетными гражданами Альметьевского района
Четыре участника Великой Отечественной войны получат звание почетного гражданина Альметьевского района. Это решение было принято на внеочередной, 49-й сессии Совета муниципалитета.
В год 80-летия Великой Победы Советом ветеранов совместно с Управлением социальной защиты были подготовлены ходатайства на четырех участников Великой Отечественной войны: Людмилу Даниловну Березову, Николая Афанасьевича Федотова, Минису Мифтаховну Сабирову и Анатолия Михайловича Соколова. Эти ходатайства были внесены на рассмотрение Совета.
История каждого ветерана — это свидетельство мужества и стойкости, проявленных в годы войны.
Людмила Даниловна Березова была мобилизована в 1941 году, когда начался массовый призыв. Она служила радистом на дальневосточной границе в течение четырех лет.
Николай Афанасьевич Федотов, окончив пехотное училище, был отправлен на фронт и попал в минометную роту 95-й гвардейской стрелковой дивизии. Он дважды был ранен, но продолжал служить, занимаясь разминированием минных полей.
Миниса Мифтаховна Сабирова была призвана в армию в 1943 году и служила рядовой в 8-й стройбригаде, входившей в состав Западного фронта.
Анатолий Михайлович Соколов был призван на фронт в возрасте 17 лет. Прошел путь от простого рабочего до офицера-моряка. Во время войны служил на Тихоокеанском флоте.
По итогам голосования депутаты единогласно поддержали ходатайства о присвоении ветеранам звания почетного гражданина.
Кроме того, принято решение обновить именные таблички по адресам проживания новых почетных граждан. На них появится строка, указывающая на то, что в доме живет почетный гражданин района.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.