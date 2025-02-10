Четыре участника Великой Отечественной станут почетными гражданами Альметьевского района

На фото: Людмила Даниловна Березова

Четыре участника Великой Отечественной войны получат звание почетного гражданина Альметьевского района. Это решение было принято на внеочередной, 49-й сессии Совета муниципалитета.

В год 80-летия Великой Победы Советом ветеранов совместно с Управлением социальной защиты были подготовлены ходатайства на четырех участников Великой Отечественной войны: Людмилу Даниловну Березову, Николая Афанасьевича Федотова, Минису Мифтаховну Сабирову и Анатолия Михайловича Соколова. Эти ходатайства были внесены на рассмотрение Совета.

История каждого ветерана — это свидетельство мужества и стойкости, проявленных в годы войны.

На фото Николай Афанасьевич Федотов

Людмила Даниловна Березова была мобилизована в 1941 году, когда начался массовый призыв. Она служила радистом на дальневосточной границе в течение четырех лет.

Николай Афанасьевич Федотов, окончив пехотное училище, был отправлен на фронт и попал в минометную роту 95-й гвардейской стрелковой дивизии. Он дважды был ранен, но продолжал служить, занимаясь разминированием минных полей.

На фото Миниса Мифтаховна Сабирова

Миниса Мифтаховна Сабирова была призвана в армию в 1943 году и служила рядовой в 8-й стройбригаде, входившей в состав Западного фронта.

Анатолий Михайлович Соколов был призван на фронт в возрасте 17 лет. Прошел путь от простого рабочего до офицера-моряка. Во время войны служил на Тихоокеанском флоте.

По итогам голосования депутаты единогласно поддержали ходатайства о присвоении ветеранам звания почетного гражданина.

На фото Анатолий Михайлович Соколов

Кроме того, принято решение обновить именные таблички по адресам проживания новых почетных граждан. На них появится строка, указывающая на то, что в доме живет почетный гражданин района.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.