Завтра, 6 января, в сквере «Каракуз» в Альметьевске уличный театр «Легкие крылья» покажет спектакль «Оле Лукойе». Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель и режиссер театра Гульназ Ханнанова.

В спектакле задействованы семь артистов, продолжительность сказки — 25 минут.

Согласно сюжету, знаменитый сказочник Оле Лукойе вместе со своей волшебной свитой соберутся, чтобы превратить сны в желания. Фея грустных и веселых снов, Котик-пушистый животик, стражники-великаны и Жук-Изобретатель — все они погрузят публику в мир волшебства и исполнения самых заветных желаний.

Режиссером «Оле Лукойе» выступил Денис Васильев, уличный клоун театра «Высокие братья» из Москвы. Начало представления — в 18.00.

До показа спектакля с 14.00 до 18.00 пройдут зимние игры с альметьевским уличным театром, шествие сказочных персонажей. Представления и общение с артистами продлятся вплоть до 7 января включительно.

Ранее уличный театр Альметьевска представил премьеру «Абикины сказки». Также в Нефтеграде выступил уличный театр «Пластилиновый дождь» из Самары.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевске детям участников специальной военной операции на Украине, чьи родители были призваны в рамках частичной мобилизации, вручат сертификаты в размере 5 тыс. рублей на маркетплейс Ozon. Дети мобилизованных могут получить новогодние подарки в Мастерской Деда Мороза в парке «Здоровье» до 7 января с 14.00 до 18.00.

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