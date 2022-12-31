Тюбинг-фест, цирк в парках и музыка в Кремле: как в Татарстане встретят Новый год

До наступления 2023 года остается один день. Где повеселиться в новогоднюю ночь и какие активности ждут жителей республики с 1 января — в обзоре «Татар-информа».

Праздничная программа продлится до трех ночи в парке «Черное озеро». Кроме того, на озере проведут новогодние кинопоказы под открытым небом

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани новогоднюю ночь встретят на двух площадках

Услышать поздравления президентов России и Татарстана в новогоднюю ночь, потанцевать и разделить волшебство праздника с семьей в Казани можно будет на двух городских площадках — на катке в парке «Черное озеро» и на Центральной елке около Центра семьи «Казан».

Праздничная программа продлится до двух часов ночи около «Чаши» и до трех ночи в парке «Черное озеро». Кроме того, на озере проведут новогодние кинопоказы под открытым небом. Киносеанс стартует в 19.00.

В Новый год общественный транспорт и метро будет работать до двух ночи. До 8 января городской пассажирский транспорт будет работать с 5.30 до 23.30, а метро — с 6.00 до 24.00. 1 января общественный транспорт начнет курсировать только в 7.30, то есть на два часа позже утвержденных графиков, но работать он будет до 23.30.

Главным центром притяжения традиционно остается площадка рядом с Центром семьи «Казан» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани пройдет 170 мероприятий на свежем воздухе

Всего же для жителей и гостей Казани на новогодние праздники запланировано 170 мероприятий на свежем воздухе и более 400 — в учреждениях культуры. Открыто 55 новогодних елок.

Главным центром притяжения традиционно остается площадка рядом с Центром семьи «Казан», открытие которой 20 декабря собрало свыше 2 тыс. гостей. Здесь также расположен фестиваль «КышДаКар-фест» — праздничная ярмарка с новогодними елочными украшениями, подарками, сувенирами ручной работы и свежей продукцией от местных фермеров.

С 1 по 5 января на площадке у «Чаши» пройдут представления культурных центров Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 1 по 5 января на площадке у «Чаши» пройдут представления культурных центров Казани: ДК Ленина, «Сайдаш», «Юность», Саид-Галиева, «Северный». Каждый день на площадке будут появляться Дед Мороз и Снегурочка, зрителей будут развлекать аниматоры, в том числе в костюме символа этого года — Кролика. После сказочных представлений для гостей будут выступать артисты Казанской городской филармонии с хитами на русском и татарском языках.

Кроме того, 7 января свою программу представят молодежные учреждения, также на протяжении всех каникул в общественных пространствах Казани пройдут необычные спектакли: «Эмоции Деда Мороза» и «Чемодан чудес». Их представят молодые артисты казанских культурных центров.

В семи парках Казани пройдет праздничная программа для детей с участием Деда Мороза и Снегурочки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский цирк впервые выступит на открытых площадках

Казанский цирк впервые выступит на открытых площадках с праздничной программой. Жонглеры, акробаты, эквилибристы покажут в парках Казани представление «Жизнь игрушек».

Представления можно будет посмотреть 1 января в 16.00 в парке по улице Мира, 3 января в 16.00 в парке имени Горького, 4 января в 19.00 в парке имени Урицкого.

В семи парках Казани пройдет праздничная программа для детей с участием Деда Мороза и Снегурочки: 2 января в 16.00 в Сосновой роще; 3 января в 17.00 — в парке «Крылья Советов»; 14 января в 12.00 — в парке «Белые цветы»; в 15.00 — в «Континенте», в 17.00 на татарском языке — в парке имени Тинчурина.

5 января в 15.00 программа с аниматорами состоится в парке «Калейдоскоп».

С 1 по 13 января на территории Казанского Кремля состоится серия концертов местных музыкальных исполнителей, групп и диджеев Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Присутственных местах Казанского Кремля можно будет послушать музыку

С 1 по 13 января на территории Казанского Кремля состоится серия концертов местных музыкальных исполнителей, групп и диджеев.

Первыми в Новом году, 1 января в 19.00, на площадке жителей и гостей города встретят кавер-группа «Киви» (музыкальный коллектив, исполняющий хиты в стилях диско, рок-н-ролл, поп, рок и блюз), а также известный своими коллаборациями с комиками и сетами на лучших вечеринках города DJ Malsi Music.

Во дворе Присутственных мест для маленьких гостей артисты покажут уличные театральные представления Фото: предоставлено Институтом развития городов РТ

3 января в 19.00 состоится зимний музыкальный вечер под романтичную электронную музыку синти-поп-проекта из Казани «Оммаж» и мультижанровой кавер-группы Kudri.

Пятничный вечер 6 января 19.00 пройдет под акустический лаунж-дуэт Lia & Ben и этно-джазовый музыкальный коллектив из Казани — Shanu.

13 января Старый Новый год можно будет провести, слушая автора-исполнителя в жанрах поп/альтернатива Fauzia, диско- и поп-исполнительницу Tамару NOVA и известный казанский джазовый коллектив JIVE. Начало также в 19.00.

С 1 по 5 января во дворе Казанского Кремля свою программу представит уличный театр из Москвы «Высокие братья» Фото: предоставлено Институтом развития городов РТ

Выступления будут проходить на площади у Консисторской башни.

Кроме того, во дворе Присутственных мест для маленьких гостей артисты покажут уличные театральные представления «Кощей против Нового года», «Времена года», «Пушистое турне» и «Мастерская подарков». А с 1 по 5 января во дворе Казанского Кремля свою программу представит уличный театр из Москвы «Высокие братья» (начало представлений в 17.00 и 19.30).

По 15 января во дворе Присутственных мест будет работать новогодняя Кремлевская ярмарка. Для двора разработали специальную концепцию оформления, на территории разместили арт-объекты и поставили 17-метровую елку. Здесь будут проходить спектакли, музыкальные вечера, мастер-классы и многое другое. Вход на все мероприятия свободный.

На Кремлевской набережной 1 января пройдет «Забег вдохновения»

В первый день 2023 года жители и гости Татарстана смогут принять участие в «Забеге вдохновения». Это бесплатная акция, суть которой — определить свои цели и мечты на следующий год, прописать их в письме и пробежать вместе с этим письмом дистанцию.

Вот правила: после регистрации нужно скачать бланк, распечатать его и написать письмо себе в будущее с мечтами и списком целей на следующий год. Потом пробежать одну из нескольких дистанций, каждая из которых начинается от 365 шагов, а в завершение забега — сфотографировать послание и отправить его на электронную почту, указанную на сайте проекта. В конце 2023 года участники получат эти письма обратно в качестве напоминания о мечте.

Забег стартует в 14.00 на Кремлевской набережной. Сбор участников начнется возле карусели по адресу: ул. Федосеевская, 1, корп. 6.

Акция также пройдет в Москве, Севастополе, Нижнем Новгороде, Туле, Новосибирске, Петропавловске-Камчатском и других городах.

Жители и гости Набережных Челнов могут традиционно встретить Новый год на площади Азатлык Фото: chelny-izvest.ru

В новогоднюю ночь челнинцев ждет «Мир в ожидании чудес»

Жители и гости Набережных Челнов могут традиционно встретить Новый год на площади Азатлык. Лучшие артисты и творческие коллективы города подарят праздничную новогоднюю программу «Мир в ожидании чудес».

Продолжением вечера станет танцевальная программа. По традиции будет организовано прямое включение — новогоднее поздравление Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Помимо этого, новогодние торжества в этот день пройдут в микрорайоне «Замелекесье» и парке «Сидоровка».

Слайд предоставлен Управлением информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

1 января в парке «Прибрежный» состоится «Забег обещаний». Участники с наклеенным на грудь логотипом «Я обещаю себе в этом году...» должны преодолеть дистанцию в 2023 метра, чтобы желаемое исполнилось.

Желающие могут зарегистрироваться и получить логотип непосредственно перед мероприятием (начало в 13.00) или сами подготовить их, воспользовавшись макетом, который разместят в соцсетях. Кроме положительного заряда участников забега ждут конкурсы и подарки от ведущего.

Праздничные рождественские гулянья удивят челнинцев 7 января. Гулянья запланированы на площади «Азатлык» и перед ДК «Энергетик». Мастера города представят свои изделия ручной работы, а творческие коллективы и артисты — свои номера. Ярким завершением новогодних праздников станет встреча старого Нового года 13 января.

В Нижнекамске всех желающих ждут со 2 января в парках и скверах, где разные управления города подготовили обширную программу Фото: предоставлено пресс-службой НМР

Тюбинг-фест, снежная битва и зимний футбол ждут нижнекамцев

В Нижнекамске решили не отмечать новогоднюю ночь — всех желающих ждут со 2 января в парках и скверах, где разные управления города подготовили обширную программу. Так, со 2 по 6 января с 13.00 до 14.00 в общественных пространствах будет работать Мастерская полезных каникул «Играй! Читай! Дружи с книгой!» в рамках проекта «Хорошо, что есть каникулы!» для активных пользователей библиотеки.

2 января в 9.00 в парке «Семья» пройдет «Зимнее веселье» — развлекательная прогулка в парк с воспитанниками социального приюта для детей и подростков «Балкыш».

Фото: предоставлено пресс-службой НМР

3 января в 11.00 в парке Нефтехимиков стартуют «Зимние забавы», развлечения на катке. Завершится шоу-программа дискотекой. В 13.00 на набережной поселка Красный Ключ состоится развлекательная программа «Веселые каникулы». В этот же день в 13.00 Татарский драмтеатр им. Т. Миннуллина даст новогоднее представление для детей «Мираликундия. Таинственный гиппопотам».

4 января на набережной Красного Ключа пройдет спортивно-развлекательная программа для подростков и молодежи «Зимние забавы». Начало — в 9.00. В 11.00 нижнекамцев приглашают на игровую программу «Веселые каникулы» в парк Нефтехимиков. В 17.00 начнется танцевальная часть представления.

В 12.00 в парке «Семья» состоится фестиваль подвижных игр «Новогодняя карусель». Здесь будет работать ярмарка «Рождественские колядки», организаторы проведут народные игры-забавы. В Доме народного творчества в 14.00 запланирован мастер-класс по актерскому мастерству от студии «Еще не Театр».

Фото: предоставлено пресс-службой НМР

5 января в полдень в парке «Семья» пройдут конкурсы, игры, эстафеты «Новогодний валенок». А на набережной Нижнекамска в поселке Красный Ключ состоится тюбинг-фест «Рождественская гонка» (начало в 12.00). В парке Нефтехимиков всех ждет зимний футбол и снежная битва. Все желающие также смогут присоединиться к развлечениям на катке и дискотеке под открытым небом. Начало программы в 11.00.

Посмотреть театрализованное интерактивное представление, принять участие в турнире богатырей и в святочных гаданиях можно будет 6 января в парке Нефтехимиков с 11.00 до 19.00. В этом же парке на следующий день с 11.00 нижнекамцев приглашают поучаствовать в «Веселых стартах» и покататься на коньках.

Фото: предоставлено пресс-службой НМР

7 января в парке «Семья» запланирована развлекательная программа «Рождественские посиделки». Начало — в 16.00.

К слову, в этом году парк «Семья» оформили по-новому. Прямо на входе, рядом с мечетью, установили светящуюся надпись «2023». В самом парке также появилось множество интересных арт-объектов: пробирки с распустившимися цветами, световые островки со звездами. Новые локации добавили новогоднего настроения нижнекамцам и стали популярными фотозонами. Также в парке появилась ледовая дорожка. Каток шириной более полутора метров и протяженностью 850 метров проходит по всему парку. А в вечернее время дорожка освещена гирляндами и иллюминацией.

В новогоднюю ночь на площади Нефтяников у центральной елки в Альметьевске состоится праздничная программа Фото: предоставлено пресс-службой АМР

Детям мобилизованных альметьевцев вручат на Новый год сертификаты на 5 тыс. рублей

В Альметьевске детям участников специальной военной операции, чьи родители были призваны в рамках частичной мобилизации, вручат сертификаты в размере 5 тыс. рублей на маркетплейс Ozon. Ребенок вместе с мамой сможет выбрать себе желанный подарок.

Дети мобилизованных могут получить новогодние подарки в Мастерской Деда Мороза. Акция началась 28 декабря. Вручение подарков проходит в сказочной мастерской Деда Мороза в парке «Здоровье».

С 14.00 до 18.00 детей будет встречать Кролик — символ Нового года. Сертификаты будут красиво упакованы в конверт с поздравительной открыткой от главы района.

Подарки будут вручать до 7 января. С собой необходимо взять документы для получения сертификата. Также детям мобилизованных подарят зеленый браслет, который позволит бесплатно посетить планетарий «Сфера» вместе с сопровождающим.

Тематика украшения города в этом году — математика и физика Фото: предоставлено пресс-службой АМР

В новогоднюю ночь на площади Нефтяников у центральной елки в Альметьевске состоится праздничная программа. Событие начнется 31 декабря в 23.00 и будет идти до 3.00 утра 1 января. Традиционно будет организована прямая трансляция поздравлений Президента РФ и Президента РТ. Кроме того, подготовлена развлекательная музыкальная программа с играми, конкурсами, Дедом Морозом и Снегурочкой.

Тематика украшения города в этом году — математика и физика. Тематикой новогодних иллюминаций неспроста выбраны точные науки, так как это одна из основополагающих многих профессий, в первую очередь нефтяных.

На площади Нефтяников ежедневно с 16.00 до 19.00 проходят анимационные представления, интерактивные спектакли с персонажами сказок Фото: предоставлено пресс-службой АМР

Всего в Нефтеграде открыты 11 праздничных площадок. На площади Нефтяников ежедневно с 16.00 до 19.00 проходят анимационные представления, интерактивные спектакли с персонажами сказок, проходят дискотеки и для маленьких и для взрослых. А с 12.00 до 19.00 работает резиденция Деда Мороза, где детки могут по традиции рассказать стих и получить сладкий приз.

Подготовлена развлекательная музыкальная программа с играми, конкурсами и аниматорами Фото: предоставлено пресс-службой АМР

Около фонтана в парке «Здоровье» с 16.00 до 18.00 проходит развлекательная программа с аниматорами, ростовыми куклами, доступен прокат саней с оленями. Рядом с планетарием «Сфера» открыта Мастерская Деда Мороза. Там ежедневно проходят мастер-классы с 14.00 до 18.00. Они также будут работать 31 декабря и 1 января.

В скверах «Каракуз», «Яшьлек», на площадке у Центра компетенций уличный театр «Легкие крылья» дает представления.

В Георгиевском парке Елабуги пройдет фестиваль креативных саней «Зима-2023»

В Елабуге 6 января в 11 часов утра состоится ежегодный фестиваль креативных саней. Организаторы события отмечают, что каждый год фантазия участников поражает, порой кажется, что не сани с горы летят, а произведение искусства.

Участникам, подавшим заявки, заранее необходимо явиться в Георгиевский парк в 10.00 для регистрации. При себе иметь заявку, сани, задорное настроение и уверенность в победе.

В Елабуге 6 января в 11 часов утра состоится ежегодный фестиваль креативных саней Фото: elabuga-rt.ru

Каждый желающий может посетить мероприятие в качестве болельщика или зрителя.

Елабужский государственный музей-заповедник приглашает детей и взрослых окунуться в праздничную атмосферу и принять участие в новогодних проектах. Основной акцент в своих мероприятиях организаторы сделали на семейных посещениях. События пройдут с 15 декабря по 15 января. В каждом музее оформлена своя новогодняя фотозона. Музеи работают 31 декабря с 9.00 до 16.00 и 1 января с 11.00 до 20.00.

Каждый год фантазия участников поражает, порой кажется, что не сани с горы летят, а произведение искусства Фото: elabuga-rt.ru

В новогоднюю ночь жителей и гостей города приглашают в парк «Чебурашка». В программе запланированы награждение победителей муниципальных конкурсов, хиты от творческих коллективов города и Елабужского колледжа культуры и искусств, катание на лошадях, праздничная торговля. Начало — в 18.00.