В Альметьевске выступил уличный театр «Пластилиновый дождь» из Самары

Фото предоставлено уличным театром "Легкие крылья"

В Альметьевске дал представления уличный театр «Пластилиновый дождь» из Самары. Такую традицию завел альметьевский театр «Легкие крылья», ежегодно приглашая на праздники уличных артистов из других регионов.

«Мы стараемся ежегодно приглашать разные коллективы. Таким образом и их поддерживаем, развиваем уличный театр в регионе, и для наших жителей еще больше дополнительных спектаклей предстает», — поделилась с «Татар-информом» руководитель альметьевского театра «Легкие крылья» Гульназ Ханнанова.

Театр из Самары показал масштабный спектакль «Хранители времени». Публики на представлении было много — гости и жители города уже знают, что в новогодние праздники уличные театры проводят классические и интерактивные спектакли, зимние забавы на нескольких площадках города.

«Даже не зная точного расписания, альметьевцы приходят на площадки, зная, что они застанут артистов театра, погрузятся в сказку. Ежегодно меняются только декорации, а новогодняя сказка всегда остается с нами на протяжении всех каникул», — рассказала собеседница агентства.