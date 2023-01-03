Уличный театр Альметьевска представил премьеру «Абикины сказки»

Уличный театр Альметьевска представил жителям и гостям нефтеграда премьеру спектакля «Абикины сказки». Режиссером выступила руководитель этого театра Гульназ Ханнанова.

Премьера состоялась в первый день нового года. Раньше альметьевский театр обращался за помощью в создании к коллегам из Санкт-Петербурга — уличному театру «Странствующие куклы господина Пэжо», а на этот раз новое представление создано полностью руками театра «Легкие крылья».

«Мы созрели создать что-то свое — этническое, аутентичное. Все, начиная от масок, бутафории, сценографии, хореографии — все это было сделано нами. Вчера спектакль ожил, было много публики, ждали сказку, произошла волшебная атмосфера», — поделилась с «Татар-информом» руководитель альметьевского театра «Легкие крылья».

Фабула спектакля такова: к Абике в деревушку с одним домиком на Новый год приезжает внук Малайка, который не говорит по-татарски. Но сказочный лес чудес, расположенный рядом с деревушкой, в опасности: Аждаха, дракон из сказок, грозится испустить огонь на лес и сжечь испепеляющим огненным дышлом все новогодние елочки, приготовленные Кыш Бабаем.

Абика рассказывает те самые сказки из детства, и они будто наяву — Убырлы Карчык, Шурале, Зухра, Су анасы.. Вместе с Алтынчач и Каракуз главный герой справляется со Аждахой. Новый год спасен.

Малайка произносит главную мысль спектакля: «Приезжайте чаще к своим бабушкам и дедушкам, так важно, чтобы в их домах никогда на гаснул свет».