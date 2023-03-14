В Альметьевске стартовал ямочный ремонт дорог

Дорожники Альметьевска приступили к ямочному ремонту дорог, на сегодняшний день заделано порядка 150 кв. метров. Об этом в прямом эфире сообщил глава муниципального образования Тимур Нагуманов.

По словам чиновника, Городское управление автомобильных дорог ежегодно заблаговременно разрабатывает стратегию весенних дорожных работ. Также важными задачами для МУП «ГУАД» в течение всей зимы были уборка и своевременная очистка поверхности дорог, их обочин, ливневой канализации. Все эти аспекты готовили дороги к более плавной весне с уменьшением процента разрушения дорожного полотна. Однако полностью избавиться от трещин и ям климатические условия всё равно не позволяют.

«На данном этапе я прошу наших автолюбителей быть внимательными на дорогах. Этот неприятный весенний период нужно пережить с минимальными потерями и максимальным устранением проблем, которые имеются», — отметил спикер.

На сегодняшний день сотрудниками предприятия начаты работы по ликвидации аварийной ямочности литым асфальтом (точечно только по аварийным ямам) по улицам Бигаш, Советская, Фахретдина, Аминова, Галеева, Ленина, 8 Марта, Сулеймановой, Гагарина, Белоглазова и проспекту Зарипова. Затем работы будут продолжены.

Ежедневно мастер производит объезд улиц и выявляет аварийные ямы, после наступления благоприятных погодных условий будет производиться ямочный ремонт горячим асфальтобетоном.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ямочный ремонт начался в Казани и Набережных Челнах, а также на региональных дорогах Татарстана.