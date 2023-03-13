«Временное решение»: в Казани анонсировали старт ямочного ремонта дорог

В столице Татарстана с сегодняшнего дня стартует ямочный ремонт дорог, призванный временно решить проблему с состоянием асфальта до наступления полноценной теплой погоды. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов.

Докладчик отметил, что в период межсезонья из-за колебаний температуры и высокой интенсивности движения машин на столичных дорогах образовалось множество ям.

«Поэтому до начала масштабных дорожно-строительных работ для обеспечения безопасности дорожного движения проводится ямочный ремонт. К работам планируем приступить уже сегодня на основных улицах, мостах, развязках и путепроводах. Далее эти работы продолжатся на остальных проблемных участках», — отметил Саляхутдинов.

Он добавил, что в ближайшие месяцы перед дорожными предприятиями Казани стоит задача качественно и в срок выполнить запланированные работы. Докладчика дополнил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Поступают обращения, почему дорожные службы работают в такую погоду, кладут асфальт в воду. Это временное решение, чтобы поддержать дороги до большого ремонта. Это специальный материал, литой асфальт, который предусматривается для работы именно в таких погодных условиях», — пояснил глава города.