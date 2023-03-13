На региональных автодорогах в Татарстане начался ямочный ремонт

Фото: Миндортранс РТ

На региональных дорогах в Татарстане начались работы по ямочному ремонту. Дорожники применяют литую и холодную асфальтобетонную смесь, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Эти виды асфальтобетона можно использовать для работ и в зимнее время. Литой асфальтобетон разогревается до высокой температуры, перевозится в специальных машинах — кохерах и не требует уплотнения, а холодный асфальтобетон заготавливается заранее и укладывается в любую погоду», — отметил начальник управления автомобильных дорог министерства Олег Казеннов.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

Ямочный ремонт на региональных автодорогах проводят восемь подрядных организаций. Укладка, подборка асфальтобетонных смесей и контроль качества выполняются по требованиям ГОСТа.