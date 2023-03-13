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На региональных автодорогах в Татарстане начался ямочный ремонт
На региональных дорогах в Татарстане начались работы по ямочному ремонту. Дорожники применяют литую и холодную асфальтобетонную смесь, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«Эти виды асфальтобетона можно использовать для работ и в зимнее время. Литой асфальтобетон разогревается до высокой температуры, перевозится в специальных машинах — кохерах и не требует уплотнения, а холодный асфальтобетон заготавливается заранее и укладывается в любую погоду», — отметил начальник управления автомобильных дорог министерства Олег Казеннов.
Ямочный ремонт на региональных автодорогах проводят восемь подрядных организаций. Укладка, подборка асфальтобетонных смесей и контроль качества выполняются по требованиям ГОСТа.
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