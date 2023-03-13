В Челнах начался ямочный ремонт дорог

В Набережных Челнах 7 марта приступили к ямочному ремонту дорог, работы ведутся в темное время суток. На сегодня ремонт выполнен на площади более 300 кв. метров, использовано 17,5 тонны ремонтной смеси. Об этом на аппаратном совещании доложил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

«В первую очередь устраняются аварийные ямы, превышающие нормы, выполнены работы на улицах Машиностроительная, Жукова, проспекте Хасана Туфана и Хлебном проезде», — сообщил докладчик.

Кроме того, предприятие автомобильных дорог в круглосуточном режиме проводит очистку и промывку систем ливневой канализации, ревизию ливневых насосных станций, установку колодцев и ливнеприемников, откачку дождевой и талой воды с мест, где она скапливается.

Ежедневно на очистку дорог выходят 120 машин и 90 дорожных рабочих. За зимний период сделано более 43 тыс. рейсов, вывезено 577 тыс. куб. метров снега.

Ранее мэр Челнов Наиль Магдеев поручил тщательно очищать крыши и козырьки балконов от снега.