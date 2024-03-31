В Альметьевске прошла акция в память о погибших в «Крокус Сити Холле»

В городском парке Альметьевска у Вечного огня прошла акция в память о погибших при нападении террористов на «Крокус Сити Холл».

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, люди подходили, возлагали цветы, зажигали свечи.

«Скорбим вместе со всей страной. Светлая память невинным людям, скорейшего выздоровления пострадавшим», — отметили в городской администрации.

С момента страшной трагедии в подмосковном Красногорске прошло десять дней. Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта.

Ранее в Альметьевске был создан стихийный мемориал.

Число людей, раненых в результате теракта в «Крокус Сити Холле», выросло до 551 человека. Всего в результате пострадали 695 человек, среди которых 15 детей. Из них 144, в том числе пять детей, погибли.