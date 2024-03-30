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В Альметьевске пройдет митинг в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»
В Городском парке Альметьевска, у Вечного огня, пройдёт акция в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Начало — в 19.50.
Как уточнили «Татар-информу» в городской администрации, инициатива принадлежит Минстрою РФ. В событии примут участие волонтеры, горожане.
Все желающие могут присоединиться к акции, по возможности они могут принести с собой свечи, цветы, изображения журавлей. Ранее в Альметьевске был установлен стихийный мемориал.
С момента страшной трагедии в подмосковном Красногорске прошло девять дней. Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта.
Число людей, пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холл», выросло до 551 человека. Всего в результате теракта пострадали 695 человек, среди которых 15 детей. Из них 144, в том числе 5 детей, погибли.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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