В Альметьевске пройдет митинг в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»

В Городском парке Альметьевска, у Вечного огня, пройдёт акция в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Начало — в 19.50.

Как уточнили «Татар-информу» в городской администрации, инициатива принадлежит Минстрою РФ. В событии примут участие волонтеры, горожане.

Все желающие могут присоединиться к акции, по возможности они могут принести с собой свечи, цветы, изображения журавлей. Ранее в Альметьевске был установлен стихийный мемориал.

С момента страшной трагедии в подмосковном Красногорске прошло девять дней. Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта.

Число людей, пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холл», выросло до 551 человека. Всего в результате теракта пострадали 695 человек, среди которых 15 детей. Из них 144, в том числе 5 детей, погибли.