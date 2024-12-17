В акции «Новогодний подарок героям» приняли участие более 500 нижнекамцев

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Всё больше жителей Нижнекамска принимают участие в акции «Новогодний подарок героям», которая инициирована городской администрацией. Она идет уже больше недели, участие в ней приняли больше 500 человек, в том числе коллективы и классы образовательных учреждений.

Ученики 9-й школы сразу после учебы направились на пункт сбора гуманитарной помощи. Ребята вместе с учителями собрали средства, закупили на них сладости и продуктовые наборы. Всё ради того, чтобы поздравить с Новым годом бойцов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы письма принесли, поздравления солдатам нашим боевым. Ребята желали удачи, чтобы вернулись живыми, здоровыми, чтобы все благополучно закончилось. И мы ждем их с победой. Поздравляем с наступающим Новым годом, всего самого наилучшего», — говорят участники акции.

Свои пожелания написал практически каждый ученик 9-й школы. Кто-то нарисовал рисунок, кто-то отметился стихами собственного сочинения.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Ты наш герой, ты снова — в бой. Ты не жалеешь сил, здоровья за нас с сестрой, за дом родной, под пули ты идешь достойно. Солдат, с тобой плечом к плечу идут такие же герои и нам, мальчишкам здесь в тылу уже не страшно, а спокойно...» — рассказал ученик 8б класса школы № 9 Игорь Обухов.

«Мы пришли, чтобы подержать солдат, также хотим выразить свою благодарность за то, что они сражаются за нашу страну и Родину. И от всего сердца говорим, что очень благодарны им...», — высказался Эмиль Гарифуллин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Замдиректора по воспитательной работе школы №9 Миляуша Кадриева отметила, что никто из учащихся не остался в стороне — начиная с начальной школы, среднее звено, старшие классы, педагоги приняли активное участие в этой акции.

Второклассники 9-й школы, вслед за старшими товарищами, тоже стали участниками акции «Новогодний подарок героям». Ребята принесли продуктовые наборы и много мыла.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Чтобы солдаты могли помыться, а тушенка, чтобы поесть», — поделился переживаниями второклассник Демид Спешилов.

«Наши жители активно приходят в наш пункт гуманитарной помощи, приносят гостинцы нашим ребятам, сладости, средства гигиены и теплые вещи», — отметила волонтер, председатель СТОС микрорайонов № 6, 7 Лариса Орлова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Подарки для наших бойцов можно приносить в пункт сбора гуманитарной помощи по адресу: ул. Химиков, дом №72б, от себя лично или от коллектива. Отправка груза состоится 21 декабря.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.