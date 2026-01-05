В аэропорту Казани на прилет и вылет задерживаются более 10 авиарейсов

Фото: «Татар-информ»

В международном аэропорту Казани 5 января продолжаются значительные задержки вылетов и прилетов. По данным онлайн‑табло, ряд рейсов смещен на несколько часов.

Так, самолет в Санкт‑Петербург, который должен был вылететь в 08.25, отправится лишь в 13.20. Существенно задерживаются рейсы в Москву и Минеральные Воды. Вылет в Уфу, запланированный на 11.40, перенесен на 19.00. Также откладываются рейсы в Махачкалу, Санью, Иркутск и Сургут.

На прилет задерживаются самолеты из Санкт‑Петербурга, Минеральных Вод, Уфы и Махачкалы.

Накануне «Татар-информ» сообщал, что часть воздушных судов, следующих в Казань, была вынуждена уходить на запасные аэродромы из‑за неблагоприятных метеоусловий.