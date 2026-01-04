Из-за метели самолеты, летевшие в Казань, вынуждены уходить на запасные аэродромы

Фото: © «Татар-информ»

Самолеты, следующие сегодня в Казань, вынуждены садиться на запасных аэродромах. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе международного аэропорта Казань.

«По причине неблагоприятных метеоусловий воздушные суда, следовавшие рейсами из Шри-Ланки, Новокузнецка, Москвы и Ташкента, ушли на запасные аэродромы в Самару, Уфу, Москву (Шереметьево) и Нижний Новгород. Решение о выполнении посадки на запасном аэродроме принимает командир экипажа», – объяснили в пресс-службе.