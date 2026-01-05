news_header_top
Руc Тат
Общество 5 января 2026 06:00

Снежные заносы и гололедица сохранятся на отдельных участках дорог Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В понедельник, 5 января, на отдельных участках дорог в Татарстане сохранятся снежные заносы и гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром местами возможна метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с, местами порывами 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до -4…-9 ˚C, днем столбики термометров покажут -2…-7 ˚C.

Для обеспечения безопасности на дорогах региона откорректирован и утвержден оперативный план «Буран». Раис РТ Рустам Минниханов ранее призвал жителей республики беречь себя и быть внимательными на дорогах из-за заносов и метели.

читайте также
Гидрометцентр РТ: Метели в Татарстане не утихнут до утра понедельника
