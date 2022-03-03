В Адмиралтейской слободе Казани воссоздадут Сад рыбака с его фигурой на фонтане
В Кировском районе Казани, в части, которая раньше называлась Адмиралтейской слободой, в 2022 году будет полностью воссоздан в прежней форме Сад рыбака. Об этом сегодня на презентации мэру Казани Ильсуру Метшину рассказала заместитель главного архитектора Казани, руководитель творческой группы при мэрии города Дарья Толовенкова.
Сад рыбака, напомнила она, ведет свою историю с 1877 года. Тогда он назывался Сад Тиволи, а владел им финский купец Густав Тальквист. В 1917 году, после Октябрьской революции, на большей части сада построили корпуса завода «Сантехприбор», оставшуюся небольшую часть стали называть Садом машиностроителя. В 1936 году в центре его установили фонтан со скульптурой рыбака, и с тех пор название закрепилось как Сад рыбака. В 2019 году здесь была установлена скульптурная композиция «Бишбалта».
После воссоздания парка, анонсировала Толовенкова, центральным его объектом станет фонтан и фигура рыбака на нем, которую раньше жители района любили наряжать в костюм Деда Мороза. Будут воссозданы также вазоны и входная группа в парк. Появятся и спортивная зона с тренажерами, футбольное поле с амфитеатром, теннисный корт, площадка для проведения мероприятий – летом здесь сможет работать кинотеатр под открытым небом, а зимой будут устанавливать елку. В парке будет обустроена детская площадка, а также уложено дорожное покрытие. Световое оформление планируется в ретро-стиле – фонари и гирлянды. Парк дополнят растения, 14 видов здесь произрастают уже сейчас, а дополнительно будут высажены яблони, вишни, рябина, черемуха, спирея и другие деревья и кустарники.
Всего сегодня мэру Казани были презентованы проекты пяти общественных пространств столицы РТ, которые запланированы к благоустройству в текущем году. В их числе фонтан и сквер у ЖК «Комсомолец», набережная от «Ак Барс Арены» и моста «Миллениум» до третьей транспортной дамбы и новый парк с озером и экстрим-зоной в «Салават Купере».