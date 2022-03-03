В Адмиралтейской слободе Казани воссоздадут Сад рыбака с его фигурой на фонтане

В Кировском районе Казани, в части, которая раньше называлась Адмиралтейской слободой, в 2022 году будет полностью воссоздан в прежней форме Сад рыбака. Об этом сегодня на презентации мэру Казани Ильсуру Метшину рассказала заместитель главного архитектора Казани, руководитель творческой группы при мэрии города Дарья Толовенкова.

Фото: © предоставлено kzn.ru

Сад рыбака, напомнила она, ведет свою историю с 1877 года. Тогда он назывался Сад Тиволи, а владел им финский купец Густав Тальквист. В 1917 году, после Октябрьской революции, на большей части сада построили корпуса завода «Сантехприбор», оставшуюся небольшую часть стали называть Садом машиностроителя. В 1936 году в центре его установили фонтан со скульптурой рыбака, и с тех пор название закрепилось как Сад рыбака. В 2019 году здесь была установлена скульптурная композиция «Бишбалта».

После воссоздания парка, анонсировала Толовенкова, центральным его объектом станет фонтан и фигура рыбака на нем, которую раньше жители района любили наряжать в костюм Деда Мороза. Будут воссозданы также вазоны и входная группа в парк. Появятся и спортивная зона с тренажерами, футбольное поле с амфитеатром, теннисный корт, площадка для проведения мероприятий – летом здесь сможет работать кинотеатр под открытым небом, а зимой будут устанавливать елку. В парке будет обустроена детская площадка, а также уложено дорожное покрытие. Световое оформление планируется в ретро-стиле – фонари и гирлянды. Парк дополнят растения, 14 видов здесь произрастают уже сейчас, а дополнительно будут высажены яблони, вишни, рябина, черемуха, спирея и другие деревья и кустарники.

Фото: © предоставлено kzn.ru

Всего сегодня мэру Казани были презентованы проекты пяти общественных пространств столицы РТ, которые запланированы к благоустройству в текущем году. В их числе фонтан и сквер у ЖК «Комсомолец», набережная от «Ак Барс Арены» и моста «Миллениум» до третьей транспортной дамбы и новый парк с озером и экстрим-зоной в «Салават Купере».