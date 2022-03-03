От «Ак Барс Арены» до дамбы у Компрессорного появится парк с амфитеатром, триатлон-пирсом

Архитектор Павел Медведев (бюро «Архитектурный десант») презентовал сегодня мэру Казани Ильсуру Метшину проект благоустройства парка «Спортивный», который расположится на участке набережной от моста Миллениум до третьей транспортной дамбы со стороны стадиона «Ак Барс Арена». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Ранее именно этот парк победил в голосовании по выбору казанцами общественных пространств, планируемых к благоустройству в 2022 году. Он станет частью единой экосистемы прибрежных парков вдоль реки Казанки и в то же время местом притяжения как спортсменов, так и жителей близлежащих домов.

Благоустраиваемая площадь составит 76 га, включив территорию общественного пространства (природную зону) со спортивной инфраструктурой – стадионом «Ак Барс Арена», Дворцом водных видов спорта и Дворцом единоборств «Ак Барс».

Фото: © предоставлено kzn.ru

Это будет набережная с игровыми и спортивными зонами и площадкой для выгула собак. Вдоль нее будут организованы пятикилометровая велосипедная и беговая дорожки. Также здесь появится пирс для проведения соревнований по триатлону и заплывов на открытой воде. По словам Павла Медведева, в отсутствие спортивных мероприятий на пирсе можно будет отдыхать на лежаках и скамейках жителям, проводить занятия по йоге. В парке также организуют площадку с тренажерами и воркаут-площадку, а также амфитеатр у воды.

Ильсур Метшин поручил архитектурному бюро доработать концепцию парка, предусмотрев крупномерные растения. Их, акцентировал мэр, должно быть больше. Он также предложил создать интерактивный музей проходивших в столице Татарстана крупных спортивных событий.

Фото: предоставлено kzn.ru

«Это должен быть не просто павильон, а настоящий музей – с электронными табло, кубками, формой спортсменов и медалями. Поколения сменяются, детям, которые родились в 2013-м, в год проведения Универсиады, сейчас уже 9 лет, и они должны знать о крупных спортивных событиях, которые проводила Казань», – сказал Ильсур Метшин.

Всего сегодня в Ратуше были презентованы проекты пяти общественных пространств столицы РТ, которые запланированы к благоустройству в текущем году. В их числе фонтан и сквер у ЖК «Комсомолец».