Летом в Казани у «Комсомольца» обновят фонтан и сквер, годами ожидавшие реконструкции

На 2022 год запланированы долгожданное благоустройство и реконструкция фонтана и зеленой зоны рядом с ЖК «Комсомолец» в Казани. Работы анонсировал сегодня на презентации мэру столицы РТ Ильсуру Метшину проектов благоустройства общественных пространств архитектор Рузаль Фархуллин.

Общественное пространство, напомним, находится в Советском районе по улицам Карбышева и Рихарда Зорге. Местные активисты просили провести его благоустройство еще в 2016-2017 годах, когда по республиканской программе начиналась разработка проекта для зеленой зоны рядом со строящимся тогда ЖК «Комсомолец» на месте одноименного кинотеатра. Сквер с фонтаном получил название в честь 100-летия образования строительной отрасли РТ.

Фото: kzn.ru

Визуально, отметил Фархуллин, парк будет разделен на две части – территория с фонтаном и густой сквер с зелеными насаждениями. Даже в существующем и не благоустраиваемом с середины 1990-х годов состоянии этот парк, отметил он, является любимым местом для прогулок жителей района.

Сейчас глубина чаши фонтана – три метра, для безопасности ее уменьшат до двух. Зимой фонтан будет превращаться в каток, посередине которого планируют устанавливать елку. Во времена застройки района, отметим, на месте озера находился небольшой заболачивающийся водоем.

Фото: kzn.ru

Вокруг фонтана уложат пешеходные дорожки, установят беседку, качели, спортивную и детскую площадки. Кроме того, в тематической привязке к названию здесь разместят стенды с информацией о строительной отрасли Татарстана.

Изюминкой обновленного общественного пространства, по словам Рузаля Фархуллина, станет скульптура у входа в парк с надписью «Не каждому дано так щедро жить, на память людям города дарить».

Фото: kzn.ru

Всего сегодня мэру Казани были презентованы проекты пяти общественных пространств столицы РТ, которые запланированы к благоустройству в текущем году, передает пресс-служба мэрии.