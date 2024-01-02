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Экономика 2 января 2024 15:54

В 2024 году россияне смогут переводить без комиссии до 30 млн рублей между своими счетами

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В 2024 году россияне смогут переводить без комиссии до 30 млн рублей между своими счетами
Фото: © «Татар-информ»

Начиная с 1 мая 2024 года клиенты российских банков смогут переводить до 30 млн рублей без комиссии самим себе каждый месяц. Именно тогда, через 270 дней после официального опубликования, вступит в силу соответствующий федеральный закон.

Новелла была принята Государственной Думой 26 июля 2023 года, Совет Федерации одобрил ее 28 июля, а 4 августа документ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Финансовые организации не обращались в Центральный банк с просьбой перенести срок вступления закона в силу, рассказал РБК представитель регулятора. «Полагаем, что срок — по истечении 270 дней после дня официального опубликования — вполне достаточный, чтобы позволить банкам подготовиться к применению требований», — подчеркнул он.

Пока лимит бесплатных переводов между счетами одного клиента ограничивается 100 тыс. рублей, причем действует только в Системе быстрых платежей. Теперь же сумма переводов самому себе без комиссии увеличится в 300 раз. Новация коснется переводов через СБП по номеру телефона, а также по номеру счета, но не переводов по номеру карты.

В пояснительной записке к документу говорилось, что новые правила необходимы ради пресечения возможности создания банками заградительных условий для переводов физических лиц между разными кредитными организациями.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 2024 года банки начнут предупреждать своих заемщиков о рисках закредитованности.

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#банки России
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