В РФ с 2024 года банки начнут предупреждать своих заемщиков о рисках закредитованности

Банки, а также микрофинансовые организации с 1 января 2024 года, кредитуя своих клиентов, будут должны рассчитывать долговую нагрузку заемщиков и письменно уведомлять их о рисках, если на платежи по кредитам уходит больше половины доходов.

Значение показателя долговой нагрузки (ПДН) показывает россиянину, какую часть своих доходов он использует для погашения имеющихся кредитов и займов. Тем самым, такие уведомления должны помочь повысить уровень финансовой грамотности населения, пишет «Интерфакс».

По требованиям закона, кредитная или микрофинансовая организации должны по каждому заемщику рассчитать ПДН, принимая решения о выдаче потребкредита или увеличении размера среднемесячного платежа. Также показатель долговой нагрузки кредиторы обязаны учитывать, решая вопрос относительно увеличения лимита кредитования по потребкредиту с лимитом кредитования или при продлении срока действия договора потребительского кредита с лимитом кредитования.

Новый расчет ПДН заемщика нужно провести, если с даты обращения и первого расчета до выдачи кредита прошло больше 31 календарного дня.