В 2024 году россияне в первый раз заплатят налог на проценты по банковским вкладам

Физлица в 2024 году впервые заплатят налог с процентов по вкладам. Напомним, проект закона вводили еще в 2020-м. Налог заплатят те, кто хранил деньги на этих вкладах в 2023 году и кому уже начислили проценты, размер которых превышает необлагаемую налогом сумму.

Считая налог, учтут процентные доходы гражданина, полученные за 2023 год, по всем имеющимся счетам и депозитам в рублях и валюте во всех банках. Сроки открытия вкладов и их величина не имеют значения. Однако если доходность вклада меньше 1% или вклад получен в наследство, то налогом такие не облагаются, пишет РБК.

При этом декларировать такие доходы не нужно. До 1 февраля 2024 года банки сами отправят в ФНС данные о суммах выплаченных процентов. Далее налоговая служба сведет данные о клиенте из различных кредитных организаций, рассчитает налог и уведомит о его размере россиянина. Уплатить налог нужно будет до 1 декабря 2024 года.