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Россиянам разрешили переводить без комиссии до 30 млн рублей между своими счетами
Россиянам разрешили ежемесячно переводить до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами. Закон подписал Президент России Владимир Путин.
«Кредитная организация не вправе взимать комиссионное вознаграждение за осуществление <...> операций по переводу денежных средств в рублях в размере в совокупности ежемесячно не более 30 000 000 рублей <...>», – сказано в документе, размещенном на портале правовой информации.
Новация касается переводов с использованием системы быстрых платежей и финансовых платформ. Раньше без комиссии граждане могли ежемесячно переводить до 100 тыс. рублей.
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