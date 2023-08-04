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Экономика 4 августа 2023 22:45

Россиянам разрешили переводить без комиссии до 30 млн рублей между своими счетами

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Россиянам разрешили переводить без комиссии до 30 млн рублей между своими счетами
Фото: © «Татар-информ»

Россиянам разрешили ежемесячно переводить до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами. Закон подписал Президент России Владимир Путин.

«Кредитная организация не вправе взимать комиссионное вознаграждение за осуществление <...> операций по переводу денежных средств в рублях в размере в совокупности ежемесячно не более 30 000 000 рублей <...>», – сказано в документе, размещенном на портале правовой информации.

Новация касается переводов с использованием системы быстрых платежей и финансовых платформ. Раньше без комиссии граждане могли ежемесячно переводить до 100 тыс. рублей.

#Владимир Путин
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