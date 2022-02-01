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Здоровье
1 февраля 2022  17:26

В 2022 году Россия подготовит четыре платформы в других странах для создания вакцин

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В этом году Россия подготовит четыре платформы в других странах мира для быстрого создания вакцин от опасных инфекций, включая коронавирус, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА Новости. 

«В 2022 году продолжим эту работу и расширим сеть для изучения опасных инфекций в других регионах мира, чтобы лучше и быстрее прогнозировать ситуацию, подготовим четыре платформы для быстрого создания безопасных и эффективных вакцин от новых инфекций», — сказала Голикова на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ.

По ее словам, к 2024 году 80% населения смогут получить результат исследования на опасные инфекции в течение 24 часов. 

Также планируется внедрить экспресс-тесты, которые будут способны выявить 43 различных инфекции, что позволит своевременно оказывать пациентам медицинскую помощь.

Российская вакцина от коронавируса на сегодняшний день считается одной из самых надежных и безопасных в мире. В 2021-м в Венгрии стартовало строительство завода по производству российского препарата от коронавируса «Спутник V», которое планируется завершить в этом году. 

Ранее Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что препараты, произведенные в России, эффективны против всех штаммов коронавируса, включая «омикрон». 

 

#Татьяна Голикова #экспресс-тесты #вакцины
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