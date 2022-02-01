В 2022 году Россия подготовит четыре платформы в других странах для создания вакцин

В этом году Россия подготовит четыре платформы в других странах мира для быстрого создания вакцин от опасных инфекций, включая коронавирус, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 2022 году продолжим эту работу и расширим сеть для изучения опасных инфекций в других регионах мира, чтобы лучше и быстрее прогнозировать ситуацию, подготовим четыре платформы для быстрого создания безопасных и эффективных вакцин от новых инфекций», — сказала Голикова на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ.

По ее словам, к 2024 году 80% населения смогут получить результат исследования на опасные инфекции в течение 24 часов.

Также планируется внедрить экспресс-тесты, которые будут способны выявить 43 различных инфекции, что позволит своевременно оказывать пациентам медицинскую помощь.

Российская вакцина от коронавируса на сегодняшний день считается одной из самых надежных и безопасных в мире. В 2021-м в Венгрии стартовало строительство завода по производству российского препарата от коронавируса «Спутник V», которое планируется завершить в этом году.

Ранее Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что препараты, произведенные в России, эффективны против всех штаммов коронавируса, включая «омикрон».