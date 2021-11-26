Венгрия планирует начать производство «Спутника V» в 2022 году

Производство российской вакцины «Спутник V» может начаться в Венгрии уже в следующем году. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Петера Сийярто сообщает РИА Новости.

«Очень важно, чтобы в следующем году на территории Венгрии началось производство российской вакцины „Спутник V“. Я очень хотел бы, чтобы в ближайшее время мы достигли договоренности по всем пунктам технологического процесса производства», — заявил глава МИД на пленарном заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству двух стран.

Ранее он уже рассказал изданию о том, что в Венгрии стартовало строительство завода по производству российского препарата. Ввести в строй его также планируется в 2022 году.