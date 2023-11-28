В 14 парках Казани установят новогодние елки

В этом году в Казани установят 14 новогодних елок в парках и скверах, 21 общественное пространство оборудуют праздничной иллюминацией. Об этом сообщается в телеграм-канале Дирекции парков и скверов города.

Город расширяет число мест, украшенных к Новому году. В прошлом году иллюминацию устанавливали в 19 парках, а елок было 13. Впервые праздничное оформление появится в парках «Сад рыбака» и «Светлая долина», благоустроенных в этом году.

Оформление города уже идет полным ходом. Так, украшение деревьев завершено в парках им.Горького, «Черное озеро», а в Горкинско-Ометьевском лесу появились световые консоли на столбах. Кроме того, празднично оформлено здание культурного центра «Московский», который расположен в парке им.Урицкого.

Как обещают в дирекции, город будет полностью украшен к Новому году в течение месяца.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Казань потратит на новогоднее оформление и елку у «Чаши» более 15 млн рублей.

Фото: https://t.me/parkikazani