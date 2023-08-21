В День города в Казани откроют парк у набережной реки Ноксы

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В День Республики Татарстан и День города 30 августа в Казани торжественно откроют парк на территории ЖК «Светлая долина». Об этом заместитель руководителя горисполкома Гузель Сагитова сообщила на деловом понедельнике.

«Немаловажной частью праздника ежегодно становится открытие объектов социальной инфраструктуры. Это школы, детские сады, учреждения культуры, спорта, молодежной политики. Также на территории жилого комплекса „Светлая долина“ откроется долгожданный парк у набережной реки Ноксы», — рассказала докладчик.

Она пояснила, что в течение всего дня в новом общественном пространстве организуют праздник с концертной программой и играми для детей.