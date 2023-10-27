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Казань потратит на новогоднее оформление и елку у «Чаши» более 15 млн рублей
Стало известно, во сколько обойдется новогоднее оформление площадки у центра семьи «Казан», на которой традиционно размещается главная елка города. На этот раз установка ели и световой инсталляции «Шатер» оценивается более чем в 15 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.
Исполнителю предстоит придать территории и городу «праздничный новогодний облик». Сюда входит монтаж елки, в том числе искусственной хвои, световых гирлянд и шаров, домиков, иллюминации и других конструкций, а также их содержание и дальнейший демонтаж. При этом собирать и разбирать их должны квалифицированные рабочие.
После демонтажа все конструции должны быть подписаны, подготовлены к хранению и повторному применению и переданы заказчику до 15 февраля 2024 года.
Заказчиком выступает Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани, средства выделены из бюджета столицы РТ.
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