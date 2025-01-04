Узбекистан сегодня: открытая экономика, новый центр туризма и промпарки от Татарстана

Уже несколько лет Узбекистан формирует свой новый образ. Снаружи происходящие изменения сравнивают с реформами Дэн Сяопина, перестройкой и др., а в самой стране этот курс обрел концепцию под названием «Новый Узбекистан». О том, что увидел здесь главный редактор «Татар-информа», – в нашем материале.





В аэропорт Ташкента прибывают самолеты из десятков стран

Фото: © Алексей Филиппов / РИА Новости

Ветер перемен

В аэропорт Ташкента прибывают самолеты из десятков стран, в зоне прилета толпы людей всех цветов кожи, со всех континентов. И сама столица современного Узбекистана бурлит и кипит, как гигантский котел, – трехмиллионный город, вобравший в себя советское и древнее наследие, сегодня на глазах превращается в суперсовременный мегаполис с небоскребами.

Когда вы походите по Ташкенту, то уже очень скоро поймете, что речь, на самом деле, идет не просто об изменениях в архитектуре – меняется само содержание и дух одного из крупнейших городов Центральной Азии. Наверное, что-то похожее относительно недавно переживали крупные города Китая, столицы Малайзии и Индонезии, Сингапур и другие города Востока, ставшие точками роста мировой экономики. В Узбекистане царит дух оптимизма и ощущается энергия перемен. Нет сомнений, что мы сейчас являемся свидетелями появления еще одного «азиатского тигра».

Лишь одна деталь – еще недавно Узбекистан был экспортером хлопка-сырца, а сейчас он сам закупает хлопок в Индии и Пакистане. Как так? Все дело в том, что в стране как грибы растут предприятия текстильной отрасли, где делают все, от полотенец и халатов до джинсов. И отечественного сырья им уже не хватает. И так во всем: в центре и на окраинах Ташкента растут небоскребы, города страны соединяют скоростные поезда, 80-90 процентов автомобилей, которые мы видим на проспектах узбекской столицы, выпущены в Узбекистане.

Трехмиллионный Ташкент, вобравший в себя советское и древнее наследие, на глазах превращается в суперсовременный мегаполис Фото с сайта Раиса Татарстана

Разумеется, не все так просто. Мои собеседники в Ташкенте, Самарканде и Бухаре в один голос рассказывали, что один из главных сдерживающих факторов роста узбекской экономики – недостаток водных ресурсов. Нам, живущим в месте слияния Волги и Камы, трудно до конца понять эту проблему и ее масштаб, но она имеет место.

Зато другой ресурс в Узбекистане в избытке – в то время как у нас катастрофически не хватает рабочих рук, здесь их в избытке. Для понимания: в 2000 году в Узбекистане проживали 23,5 млн человек, в 2024-м в стране было уже 37,5 млн жителей. Каждый год население растет на 500-700 тысяч человек. И это видно на улицах городов – везде очень много детей и молодежи.

Не случайно в прошлом году делегации Минтруда РТ и Минобрнауки РТ ездили в Узбекистан как раз за молодыми квалифицированными рабочими кадрами — выпускниками средних специальных учебных заведений.

Курс на открытость страны обеспечил повышенный интерес иностранных инвесторов и колоссальный туристический поток (на фото – Самарканд) Фото: © Ринат Билалов / «Татар-информ»

Взятый командой президента Шавката Мирзиёева курс на открытость страны обеспечил повышенный интерес иностранных инвесторов (им тут во всем зеленый свет) и колоссальный туристический поток. Приехать сюда, конечно, можно было и раньше, но не все было просто с регистрацией, обменом валют и др. Сейчас, как в любой другой «турист-френдли»-стране, все эти вопросы решены.

Помимо туристической поездки в ноябре 2024 года мне удалось побывать в Узбекистане в апреле 2023-го, когда здесь проходили референдум по новой Конституции и Ташкентский международный инвестиционный форум. Так что у меня была возможность узнать эту страну с разных сторон и общаясь с людьми самого разного положения и достатка.

Татарстан и Узбекистан

У Татарстана особые отношения с Узбекистаном. Мы знаем о нескольких волнах миграции татар в Узбекистан, в результате которых к 2023 году их численность здесь превышала 300 тысяч человек. Впрочем, в советское время она доходила до полумиллиона. К слову, семья моего отца в конце 1930-х годов и во время Великой Отечественной войны дважды уезжала в Самарканд, в сумме прожив там несколько лет. И едва ли не у каждой татарской семьи в России есть своя история, связанная с Узбекистаном.

На открытии технопарка «Чирчик» в Ташкентской области (март 2022 г.) Фото с сайта Раиса Татарстана

В последние годы Татарстан играет ключевую роль в рамках «восточного» направления российской дипломатии, и контакты между двумя республиками стали еще теснее. По итогам 2023 года на 27% вырос и товарооборот ($370 млн против $290 млн в 2022-м). В октябре 2023 года Шавкат Мирзиёев впервые посетил Казань, а год с небольшим спустя он приехал на Казанский саммит БРИКС. Раис Татарстана Рустам Минниханов в прошлом году посещал Узбекистан несколько раз, его поездки были связаны, в том числе, с двумя комплексами развития промышленности – Бухарским и Навоийским, где наша республика делится опытом создания промышленных парков.

Напомним, в Джизаке с апреля 2023 года действует одноименный технопарк, наделенный статусом свободной экономической зоны. Первый такой технопарк был открыт в Чирчике в марте 2022 года. Генеральный директор управляющей компании двух технопарков отмечал, что «Джизак» и «Чирчик» появились благодаря решению руководителей Узбекистана и Татарстана. В прошлом году я был в «Чирчике» – видно, что его возможности и площади пользуются спросом, территория технопарка огромна, и руководит им топ-менеджер из Казани.

Есть еще несколько проектов, которые Татарстан реализует в Узбекистане. В Джизаке в 2022 году был открыт филиал Казанского федерального университета, «через забор» от которого расположился филиал Технологического университета Самбхрам, иногда называемого «индийской Кремниевой долиной».

В целом в свете последних геополитических событий отношения двух республик получили новый большой импульс. Важную роль в этой работе играет Генеральное консульство Узбекистана в Казани. Активно работавший на посту его руководителя Фариддин Насриев в прошлом году стал послом Узбекистана в Иране, пришедший ему на смену Нодиржон Касимов также показал энергичный старт в работе.

В Джизаке в 2022 году был открыт филиал Казанского федерального университета Фото с сайта Раиса Татарстана

Гостеприимство на каждом шагу

В Узбекистан приезжают люди со всего мира, не только из России и Китая. Некоторые гиды даже проводят экскурсии на итальянском языке. Туристической активности способствуют удобная логистика и развитая инфраструктура. Узбекские аэропорты фиксируют внушительный рост пассажиропотока: с января по сентябрь 2024 года они обслужили 9,9 млн человек (прирост, по данным телеграм-канала Uzbekistan Airports, составил 133%), из них 8 млн совершили перелеты международными рейсами.

Причин у такого бума несколько. Для граждан стран СНГ, говорящих по-русски (и тем более для татароговорящих), это, во-первых, практически отсутствующий языковой барьер. Старшее поколение узбеков русским языком владеет в большинстве, молодые люди — в меньшей степени, но понять ваш вопрос здесь в любом случае смогут.

Другая причина – доступность цен. Поначалу может показаться, что все дорого, потому что в Узбекистане оперируют сотнями тысяч и миллионами. Так, за 20 тысяч российских рублей в обменном пункте нам дали внушительную пачку купюр в 2,3 млн сумов. На деле же счет в 100 тысяч узбекских сумов за полноценный обед в чайхане на троих – это примерно 850 российских рублей. Средний чек в такси (даже в аэропорт) редко превышает 15-20 тысяч сумов (130-220 рублей). Кстати, такси в Узбекистане можно вызвать с помощью Яндекса, лишь с той разницей, что оплата будет наличными.

Полноценный обед в чайхане на троих обойдется примерно в 100 тысяч сумов – около 850 рублей Фото: © Ринат Билалов / «Татар-информ»

В Узбекистане большой гостинично-номерной фонд с предложением на любой кошелек. Пока цены существенно ниже московских и казанских. Подкупает и отношение персонала к гостям, особенно в небольших бутик-отелях в махаллях. За все время поездок в Узбекистан я сменил несколько гостиниц в трех городах, и везде меня не покидало ощущение, что я нахожусь не в отеле, а в гостях. Гостеприимство и доброжелательность будут сопровождать вас повсюду.

Плов на завтрак, курорт на водохранилище и «чилля»

Одна из главных достопримечательностей столицы Узбекистана – 375-метровая Ташкентская телебашня, 12-я телебашня мира и второе строение Центральной Азии по высоте.

Центр плова в Ташкенте пользуется популярностью не только у приезжих, но и среди местных жителей Фото: © Сергей Пятаков / РИА Новости

У ее подножия находится Центр плова, который пользуется популярностью не только у приезжих, но и среди местных жителей. У посетителей есть возможность зайти на кухню, где за гигантскими казанами стоят десятки поваров. Плов предлагают нескольких видов – ферганский и свадебный. Но нужно помнить, что плов здесь принято есть до обеда. И если съесть плов на завтрак, можно уверенно пропустить обед – настолько он сытный. Казаны для плова разогревают еще ночью, после полудня вся работа поваров уже подходит к концу.

Но не пловом единым живы в Узбекистане, о чем в своих блогах рассказывает блогер-кулинар Сталик Ханкишиев. И не только на страницах его книг сходятся узбекская и татарская кухни. Тот же чак-чак пользуется здесь большой популярностью, а в самсе можно увидеть что-то от эчпочмака.

У посетителей есть возможность зайти на кухню, где за гигантскими казанами стоят десятки поваров Фото: © Ринат Билалов / «Татар-информ»

Моря в Узбекистане нет, но в 90 километрах от Ташкента есть Чарвакское водохранилище. Широкая водная гладь, песчаные пляжи, санатории и отели – летом здесь отдыхают сами ташкентцы и гости республики. Температура воды летом не превышает 25 градусов, в то время как воздух может прогреться до 35.

Любопытно, что сами жители Узбекистана не рекомендуют приезжать к ним летом, в период «чилля». Этот термин есть и в татарском языке, означает он период изнуряющего безветренного зноя. Местные советуют посещать республику с марта по середину мая. Я был в конце апреля, и температура уже достигала 30-35 градусов (хотя такая жара здесь переносится намного легче, чем в Татарстане, из-за сухого климата).

Второй сезон – сентябрь-октябрь. В первых числах ноября уже было прохладно, в это время довольно резкий суточный перепад температур и нередки осадки.

Можно с уверенностью сказать, что Узбекистан – музей древнего мира (на фото – Бухара, которой более 2,5 тыс. лет) Фото: © Актан Темирканов / РИА Новости

Города-миллениалы

В этом году Самарканду исполнится 2768 лет, а Бухаре стукнет 2528. История города Маргилан насчитывает более 2000 лет, Хивы – 2500 лет, так что даже тысячелетний Джизак в этом ряду выглядит относительно юно. Можно с уверенностью сказать, что Узбекистан – музей древнего мира.

Самарканд и Бухара удобно связаны с Ташкентом железной дорогой, по которым курсирует испанский поезд Afrosiyob (Афрасиаб, по имени легендарного туранского царя). Путь от Ташкента до Самарканда занимает максимум два с половиной часа, от Самарканда до Бухары — по-разному, но не более трех часов 40 минут. Поэтому есть возможность увидеть «витринный» Узбекистан всего за один день. Но о билетах нужно думать сильно заранее – их лучше приобрести сразу после открытия продаж в течение двух-трех дней, причем сделать это можно даже на сайте РЖД.

Медресе Шердор на площади Регистан в Самарканде Фото: © Актан Темирканов / РИА Новости

Самарканд нужно посетить обязательно – ради мемориального комплекса Шахи-Зинда (с перс. – «живой царь»), площади Регистан и легендарного мавзолея Гур-Эмир, с которым связана известная археологическая байка: Великая Отечественная война началась в тот день, когда вскрыли гробницу Тамерлана. Якобы тогда на волю вышел дух войны. Город сам по себе может стать интересной головоломкой, если нырнуть в тень древних улочек. А в таких районах, как Центральный парк отдыха им. Алишера Навои, можно вновь вернуться в современный центральноазиатский город.

Бухара во многом сохранила свой исторический облик, вплоть до гостиниц (доходных домов), ресторанов и технических сооружений. С этим связано одно наблюдение. Непрерывная, плотная ткань застройки махаллей, динамичные линии пешеходных магистралей и цепляющие взгляд островки зелени, хаузы или мечети не дают путнику почувствовать усталость. В Бухаре можно ходить часами, впитывая дух древности, и при этом пользоваться всеми благами современной туристической инфраструктуры.

В Бухаре можно ходить часами, впитывая дух древности, и при этом пользоваться всеми благами современной туристической инфраструктуры Фото: © Ринат Билалов / «Татар-информ»

Узбекистан – это регион, который нашел себя на стыке по-настоящему древних культур и современных вызовов. Но чтобы понять это, надо туда попасть. Активному путешественнику точно стоит побывать в этой стране хотя бы раз.

Ринат Билалов