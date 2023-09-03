«Святая Бухара»: история древнейшего города Узбекистана от экскурсовода крепости Арк

© «Миллиард.Татар»

«Я правитель, который не поклонялся ни перед кем»

– Насколько древний город Бухара?

– Это древнейший город Востока. В 1997 году под эгидой ЮНЕСКО мы отметили 2500-летие Бухары. На санскрите слово «бухара» означает «монастырь», на согдийском – «надзор Всевышнего». Арабы называли Бухару «городом купцов» или «медным городом». До появления государственных образований в Узбекистане на его территории жили племена саков. Поэтому нашу территорию называли Согдианой.

В VI веке до нашей эры эту территорию при династии Ахеменидов завоевала Персия. В 329 году до н.э. сюда приходит Александр Македонский, который после завоевания Согдианы отправляется дальше на восток. Но внезапно в 327 году до н.э. происходит восстание согдийского военачальника Спитамена, которое было подавлено.

Фото: © «Миллиард.Татар»

– Кто правил Бухарой до арабского завоевания в VIII веке?

– С I века до н.э. по I век н.э. Бухара входила в состав Кушанского царства. В V веке она вошла в государство эфталитов, в VI – в состав Тюркского каганата. В 709 году уже арабы захватывают Бухару, после чего здесь активно начинает распространяться ислам, вытесняющий зороастризм. Против арабов было много восстаний, что вынудило военное командование Халифата назначить правителей из местных аристократов. Так появилась династия Саманидов, которая правила с IX века.

Фото: © «Миллиард.Татар»

В период их правления Бухара стала городом науки. В стенах города жили известный ученый Ибн Сина (Авиценна), собиратель хадисов аль-Бухари и др. У Ибн Сины 450 произведений, 85% которых касаются философии. Его книга «Канон врачебной науки» использовалась у нас и в европейских учебных заведениях вплоть до XVI века.

Бухарская мечеть была построена около крепости Арк уже после завоевания арабов, но ее фундамент не был крепок. Эта мечеть разрушилась, когда в ней проходило богослужение, тогда погибло много людей.

В XII веке в Бухаре начинает править тюркская династия Караханидов, и при них был построен символ нашего города – минарет Калян. Его высота достигает почти 47 метров. Минарет исполнял четыре функции: был ориентиром для путников, позволял наблюдать за местностью вокруг города, с него читали азан и иногда сбрасывали преступников. После правления Караханидов Бухарой начинает править монгольская династия.

Фото: © «Миллиард.Татар»

Чингисхан, придя сюда, фактически сравнял город с землей. Он разрушил мечеть Калян, а потом принялся за ее минарет. Существует даже легенда, почему минарет уцелел. Чингисхан задрал голову, глядя на вершину башни, и ветер сдул с него шапку. Он поднять ее, после чего сказал: «Я правитель, который ни перед кем не поклонялся, а минарет заставил меня это сделать». И оставил минарет в покое.

От Тимуридов до мангытов

– А что происходило в постмонгольский период?

– В XIV веке Бухара входит в состав государства Тимуридов и перестает быть столицей. До правления Тамерлана этот город был главным, а затем столицу перенесли в Самарканд. При Тимуре и его внуке Улугбеке строились медресе. Улугбек построил три медресе: первое в 1417 году в Бухаре, второе в 1420 году в Самарканде и третье было выстроено в 50 км от Бухары. Что интересно, над входом в мечеть написано, что каждый мусульманин и мусульманка обязаны получать образование.

Фото: © «Миллиард.Татар»

В XVI веке в Бухаре уже правят Шейбаниды. В их правление было построено огромное количество зданий, как, например, мечеть Калян и пять торговых куполов, из которых сохранилось три. Обратите внимание, что рядом находится медресе «Мир Араб». У медресе два купола. Помещение под первым использовалось как лекционный зал, около зала находились комнаты студентов. Помещение под вторым куполом – это мечеть. Требовалось, чтобы в каждом медресе были мечеть и лекционный зал. В помещении бывшего лекционного зала сейчас находится усыпальница Убайдуллы-хана.

В XVII веке к власти приходит династия Аштарханидов (они были родом из Астрахани). Сын астраханского хана женился на дочери правителя Шейбанида, после чего власть над Бухарой перешла к нему. В середине XVIII века начинает править Мангытская династия. Слово «мангыт» переводится как «тысяча». «Мангыты» по происхождению не были чингизидами, поэтому они не могли претендовать на титул хана. Из-за этого Бухарское ханство начало называться Бухарским эмиратом. Мангыты правили вплоть до революции.

«По восточным традициям солидный мужчина должен быть крупным»

– А какие вещи в вашем музее остались от самих правителей?

Фото: © «Миллиард.Татар»

– У нас много фарфоровой посуды. Ее, особенно кувшины, очень любил последний правитель Бухары Сеид Алим-хан. Стоил один такой кувшин 250 овец. В коллекции Алим-хана было 500 кувшинов, но до нас дошло около 200.

Можно обратить внимание на трон нашего правителя – подарок туркестанского генерал-губернатора. Сам трон деревянный и покрыт бронзой.

Интересный факт: многие люди говорят, что Алим-хан носил платья, но на самом деле «платье» называется яктак и делается оно из хлопка. У правителя было шесть яктаков и один халат для солидности. И носил он все эти одеяния одновременно. Дело в том, что по восточным традициям солидный мужчина должен быть крупным, а Алим-хан был достаточно худым. Множество одновременно носимых одеяний позволяли ему казаться крупнее. Причем это создавало проблемы при передвижении – не стоит забывать, что одежда на 25% была отделана золотом.

Во время Гражданской войны Бухару обстреливала артиллерия войск большевиков под руководством Фрунзе. Город понес сильнейший урон: было разрушено три гектара цитадели Арк. Около минарета Калян находится здание медресе, которое построил Сеид Алим-хан. После революции оно было переоборудовано под детскую библиотеку.



Владислав Безменов, «Миллиард.Татар»