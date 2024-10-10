«Чтобы президент мог подарить»: Сталик Ханкишиев к БРИКС выпустил книгу о татарской кухне

Известный кулинар, писатель и блогер Сталик Ханкишиев презентовал в Казани свою новую книгу «Земля, душа и еда татар»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Моим любимым развлечением было готовить»

«Некоторое время назад мы говорили, что в Республике Татарстан создается книга, связанная с татарской кухней. Безусловно, изданий, связанных с татарской кухней, много, но всегда хочется найти что-то новое, особенное, яркое. Таким событием в жизни республики стала эта книга», — рассказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

В среднем кулинарных книг ежегодно по всему миру издается около 2 тысяч наименований. Половина заявляется на конкурсы. В основном это книги о самом поваре, его таланте, его блюдах, его личности. «Я тоже начинал именно с этого», — признался автор книги Сталик Ханкишиев.

Сталик Ханкишиев не был профессиональным поваром, не заканчивал профильных учебных заведений. В Москве и в родной Фергане учился по техническим специальностям. До начала карьеры кулинарного писателя Ханкишиев был предпринимателем.

«Но моим любимым развлечением было готовить. Пригласить гостей, накормить всех до отвала и покушать самому», — рассказал кулинар.

Большую известность Ханкишиев приобрел после публикации своей первой книги в 2006 году, составленной из записей и статей об узбекской кухне. Потом выходили книги об азербайджанской и марокканской кухне. С ними он не раз становился победителем мировых конкурсов.

Лейла Фазлеева: «Изданий, связанных с татарской кухней, много, но всегда хочется найти что-то новое, особенное, яркое. Таким событием в жизни республики стала эта книга» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Кулинария и QR-коды

«Как-то я оказался в Чечне. Меня пригласили на кулинарный праздник. Министр туризма Чечни сказал, что за всю историю чеченского народа не написано ни одной кулинарной книги», — вспомнил Ханкишиев. И в 2022 году кулинар написал такую книгу.

В прошлом же году Ханкишиев впервые оказался в Татарстане на экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Там кулинарный писатель случайно встретил министра культуры республики Ираду Аюпову. Она-то и вспомнила, что в книге про кухню Чечни несколько рецептов сопровождались QR-кодами – ссылки вели на видео с приготовлением блюд. «Вот так сделать сможете?» — задала вопрос глава Минкульта. Так и родилась идея книги про татарскую кухню.

В первую очередь кулинар отправился на поиски героев своей книги про татарскую кухню. Собрать рецепты, отснять их и напечатать было бы слишком просто. Ханкишиев посчитал, что книга должна иметь другой формат. «Мной были изданы книги с видеорецептами. Это первая в мире книга о национальной кухне, где каждый рецепт сопровождается видео», — заявил Ханкишиев.

Здесь собраны не просто и не только рецепты, а рассказы людей, Ханкишиев назвал их готовыми киносценариями. По этим рассказам кулинар со своей командой, по его признанию, снял маленькие кинофильмы.

«Я пришел к выводу, что татарская кухня — одна из самых динамично развивающихся кухонь» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Портрет современной татарской кухни»

«Я пришел к выводу, что татарская кухня — одна из самых динамично развивающихся кухонь», – рассказал кулинар.

Трехкилограммовый сборник – это портрет современной татарской кухни.

Некоторые из блюд придумал сам Ханкишиев, опираясь на сложившуюся национальную культуру. Например, плов с лапшой. Суповая отварная курица, картошка, лук и морковь – слагаемые этого блюда опираются на современную татарскую кухню, считает кулинар.

«Успех неизбежен. Тому, кто знает и любит татарскую кухню, кто воспитан и выкормлен ей, этот плов обязан понравиться», – рассказал «Татар-информу» Ханкишиев.

Ленар Хакимзянов рассказал, что Рустам Минниханов уже видел книгу Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Подарок президентского уровня»

«Эта книга ориентирована во внешний мир. Я убедился, что о Татарстане, татарском народе, культуре и кухне следует рассказывать всему миру», — рассказал на пресс-конференции Ханкишиев.

К саммиту БРИКС книга уже издана не только на русском, но и на английском языке. Сейчас готовится мини-тираж на арабском. Для продажи было напечатано 4 тысячи экземпляров, и, несмотря на приличную цену, Ханкишиев отметил, что ее покупают хорошо. Еще 5 тысяч единиц — для дарения. Сейчас автор уверен, что книгу придется допечатывать.

«В таком виде она сделана для того, чтобы президент мог ее дарить другим президентам. Чтобы на таком уровне это был достойный подарок», — подчеркнул Сталик Ханкишиев.

Раис Татарстана Рустам Минниханов уже видел книгу. Работе над ней он уделял особое внимание, рассказал корреспонденту «Татар-информа» заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов. Книга отражает гостеприимство и татарское радушие, снабжена видеоматериалами – в этом смысле она очень современная, добавил Хакимзянов.

«Рустам Нургалиевич уже сказал довести ее до общественности, сделать ее максимально доступной», – добавил замминистра культуры. С доступностью связаны будущие переиздания в иных форматах.

Трехкилограммовый сборник – это портрет современной татарской кухни Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Что, если провести конкурс в Татарстане?»

Еще в прошлом году на всемирном конкурсе кулинарных книг в Саудовской Аравии в Эр-Рияде Ханкишиев звал своих коллег в Татарстан. Следующий конкурс пройдет в 2025 году в Португалии, но после Португалии место проведения конкурса не определено.

«Организатор этого конкурса задался вопросом: что, если после Португалии следующий конкурс провести в Татарстане?» — рассказал Ханкишиев.

Организаторы всемирного конкурса — семейство Куантро. На протяжении семисот лет они подавали вина французским королям, им же принадлежит кулинарная академия Le Cordon Bleu.

В данных обстоятельствах сложно представить, что кулинары Франции и всего остального мира могут приехать в Татарстан для организации международного конкурса кулинарных книг. Но Ханкишиев уверен, что кулинары, которые регулярно участвуют в этом конкурсе, к России относятся хорошо.

«Приедет один из руководителей ресторанного справочника La Liste Йорг (Йорг Ципприк, — прим. Т-и). Сейчас он учит русский язык. Это уважение, которого мы достигли многолетним сотрудничеством с этим конкурсом», — объяснил в беседе с корреспондентом «Татар-информа» Сталик Ханкишиев.

Хотя никаких официальных договоренностей пока нет, с этой книгой у Ханкишиева связано много надежд. Победить с ней сегодня – поставить кухню выше политики.

«Победить с книгой, которая рассказывает об одной из национальных кухонь Российской Федерации, в данных политических условиях – это была бы многозначительная победа», – уверен Ханкишиев.